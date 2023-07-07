Умер автор первого в России реалити-шоу Григорий Любомиров

Умер создатель первого в России реалити-шоу «За стеклом» и сценарист передачи «Куклы» Григорий Любомиров. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

© kino-teatr.ru

Любомиров умер в возрасте 69 лет. Церемония прощания с режиссером состоится в Балашихе с 12:00 до 13:00 в Николо-Архангельском крематории. Причина смерти Любомирова не сообщается. Союз кинематографистов России выражает свои соболезнования близким и родным режиссёра.

Российскому зрителю Любомиров наиболее известен как сценарист телешоу «Куклы», а также режиссёр первого реалити-шоу в России «За стеклом». Помимо этого, он также снимал документальные фильмы и является автором идеи сериала «Кулагин и Партнеры».