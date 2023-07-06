Умерла бывшая жена актера Андрея Краско, актриса Мириам Александрович

5 июля ушла из жизни Мириам Александрович, актриса театра, кино и ТВ, легендарная в Польше артистка озвучания и режиссер дубляжа.

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Александрович родилась 1 сентября 1957 года в семье режиссеров Зофии Дыбовской (убита в 1989-м при так и не выясненных обстоятельствах) и Тадеуша Александровича. Училась на факультете режиссуры эстрады в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. С 1990-го профессионально начала заниматься дубляжом. Одновременно снималась в кино и играла в театре: польские проекты "Дети из нашей школы", "Лица и маски", "Переселение".

Одной из лучших ее театральных ролей стала роль Дульской в спектакле "Мораль пани Дульской", играла Гермию в шекспировском "Сне в летнюю ночь" и Наташу в гоголевской "Шинели".

В студенческие годы познакомилась с Андреем Краско, который тоже был студентом ЛГИТМиКа. В марте 1980-го у них родился сын Ян (или Иван) Александрович-Краско, который тоже станет актером и артистом дубляжа.

Через пять месяцев после рождения сына молодые поженились. Через полтора года брак распался. Но официально они развелись лишь через четверть века - незадолго до смерти Андрея Краско.

О кончине артистки сообщил в соцсети Ян Краско. Плюс информация опубликована на аккаунтах Ассоциация польских артистов сцены.