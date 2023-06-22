"Со стороны Онищенко когда-то уже была аналогичная инициатива - устраивать "сиесту" [продлевать дневные перерывы в период аномальной жары - прим. ред.] - как в Испании. Но все упирается в то, где это время надо проводить. Допустим, человеку, работающему в центре Москвы, дали трехчасовой перерыв в середине дня, а он живет, например, в Бутово. И он поедет домой, полежит там полчаса, а потом поедет обратно в общественном транспорте на работу? Это несерьезно... Такое возможно только в маленьких городках", — сказал Жемчугов.