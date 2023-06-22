Врач не поддержал идею о переводе ряда сотрудников на удаленку в жару
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, который ранее предложил Минтруду выпустить рекомендацию для работодателей отправлять в жару некоторых сотрудников на удаленку.
Что касается работы в жару, то, конечно, человеку тяжело трудиться при температуре выше 22-24 градусов. Но все работы разные: одно дело сидеть в офисе у компьютера, другое дело - класть асфальт на улице... У каждого человека есть предел терморегуляции организма. У маленьких детей он невысокий, а у натренированных людей, наоборот. Например, у полярников, у десантников, у тех, кто работает в пустыне, другой температурный порог и чувствительность - что к жаре, что к холоду.Владислав Жемчугов Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук
Эксперт отметил, что у Роспотребнадзора уже есть требования к микроклимату на рабочих местах и в производственных помещениях, также существуют гигиенические требования к производству.
Вместе с тем медик напомнил о ранее выдвинутом аналогичном предложении эпидемиолога и бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.
"Со стороны Онищенко когда-то уже была аналогичная инициатива - устраивать "сиесту" [продлевать дневные перерывы в период аномальной жары - прим. ред.] - как в Испании. Но все упирается в то, где это время надо проводить. Допустим, человеку, работающему в центре Москвы, дали трехчасовой перерыв в середине дня, а он живет, например, в Бутово. И он поедет домой, полежит там полчаса, а потом поедет обратно в общественном транспорте на работу? Это несерьезно... Такое возможно только в маленьких городках", — сказал Жемчугов.
Ранее синоптики из Всемирной метеорологической организации предупредили, что текущий 2023 год может оказаться самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По данным специалистов, аномально высокие температуры грозят не только Европе, но и всей планете.