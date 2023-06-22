В Госдуме предложили ввести удаленку во время жары

Работодателям стоит отправлять в жару сотрудников работать в удаленном режиме - с таким предложением выступил зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

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Обращение на эту тему он отправил в Минтруд - депутат предлагает ведомству выпустить соответствующую рекомендацию, сообщает RT.

По оценке Милонова, методы дистанционной работы были успешно апробированы и внедрены в ходе пандемии коронавируса. Но, как и ковид, жара тоже может ударить по здоровье сотрудников, отметил депутат. Так что новые формы трудовой деятельности могут пригодиться вновь.

По его оценке, Минтруду целесообразно разработать рекомендации для работодателей на эту тему. А именно, перевести на удаленный режим работы или весь трудовой коллектив, или его часть - тех сотрудников, которые находятся в группе риска. Это могут быть люди предпенсионного возраста, либо граждане, страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее Милонов заявлял, что в жаркую погоду можно было бы сократить рабочий день хотя бы на час. Однако, по его мнению, на законодательном уровне закреплять эту норму не стоит.