Эксперт поддержал идею разрешить преподавать в школе выпускникам колледжей

"Например, в Москве или Санкт-Петербурге вы так просто не устроитесь на работу. В педагогические вузы сейчас идут стобалльники по ЕГЭ. Кроме того, в этих городах педагогам хорошо платят за работу. Но дело не только в зарплате - это интересная и творческая работа.



При этом есть регионы, где "днем с огнем не сыщешь" учителя. Например, в сельских школах такой рекрутинг, что в младших классах преподают десятиклассники и так далее... Везде ситуация очень разная, "средней температуры по стране" нет", — сказал Ямбург.