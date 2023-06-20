Эксперт поддержал идею разрешить преподавать в школе выпускникам колледжей
Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу Минпросвещения разрешить педагогам со средним профобразованием вести предметные уроки в школах с 5 по 9 классы. Специалист поддержал предложение и заявил, что в педагогических училищах могут подготавливать качественных специалистов, отметив, что в советские годы уже существовала аналогичная система.
У нас при советской власти уже были педучилища. И там, например, учителей начальной школы готовили даже лучше, чем в педагогических университетах. Так происходило, поскольку в этих училищах огромное значение уделялось методической подготовке и практике, которая занимала большое количество часов. В результате люди приходили в школы готовыми учителями, спокойно входили в класс и так далее. Кроме того, существовала система, когда те, кто окончил такое училище, сразу поступали на второй или даже на третий курс педагогического университета. Надеюсь, мы вернемся к такой системе.Евгений ЯмбургЗаслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109
Ситуация с дефицитом кадров в российских школах разнится в зависимости от региона, отметил педагог.
"Например, в Москве или Санкт-Петербурге вы так просто не устроитесь на работу. В педагогические вузы сейчас идут стобалльники по ЕГЭ. Кроме того, в этих городах педагогам хорошо платят за работу. Но дело не только в зарплате - это интересная и творческая работа.
При этом есть регионы, где "днем с огнем не сыщешь" учителя. Например, в сельских школах такой рекрутинг, что в младших классах преподают десятиклассники и так далее... Везде ситуация очень разная, "средней температуры по стране" нет", — сказал Ямбург.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что ведомство планирует ввести в системе среднего профобразования программы по подготовке учителей для 5-9 классов. В настоящее время в России со средним специальным образованием можно работать только в детских садах или начальной школе.
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