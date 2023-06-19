Эксперты оценили предложение о химической кастрации педофилов
Эксперты в разговоре с Рамблером прокомментировали подготовку депутатами ЛДПР законопроекта, который предполагает введение в России химической кастрации педофилов - принудительного ввода препаратов, снижающих их половое влечение.
По словам врача-сексолога Юрия Прокопенко, метод химической кастрации "не слишком эффективен при лечении сексуальных расстройств криминального плана".
Более чем для половины тех преступников, которым проводилась эта терапия, она оказалась неэффективной. И дело тут не в том, что соответствующие препараты угнетают половое влечение, негативно воздействуют на общее здоровье и так далее, а в том, что речь идет не о половом влечении как таковом, а о его направленности. В данном случае - на детей. При этом направленность полового влечения может быть на кого угодно и на что угодно. Но такая направленность - это психологическая, психическая функция. Поэтому даже в тех странах, в которых уже существуют варианты химической терапии, они являются вторичными. На первом месте - психотерапия, направленная на изменение влечения, на изменение личности преступника в принципе. Поэтому на первое место должны выйти поиски именно эффективной психотерапевтической коррекции.Юрий ПрокопенкоВрач-сексолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент
Психотерапевт Лариса Никитина отметила, что, согласно исследованиям, в странах, где в отношении педофилов применяется химическая кастрация, как минимум у трети пациентов может оставаться сексуальное влечение к детям после применения препаратов.
Химическая (а не хирургическая) кастрация - это полуобратимый процесс, при котором используются недешевые гормональные препараты. Но после их введения сексуальное влечение все равно может оставаться. Человек, который испытывает на себе такие методы, меняется: он может уйти в депрессию, может уйти в агрессию. Сложно сказать, как он себя поведет после химической кастрации.Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог
По словам эксперта, прошедшие процедуру химической кастрации педофилы способны переключиться на совершение других преступлений.
"Тут вопрос в том, что в мозгу у человека что-то не в порядке. Подофилы, в первую очередь, совершают преступления из-за этого, а не потому что у них повышенное и неправильное влечение. Если у педофила что-то не работает, то он все равно может продолжить совершать преступные действия. Его влечение может трансформироваться. Если, допустим, до химической кастрации педофилу хотелось каких-то действий сексуального характера, то после процедуры никто не даст гарантий, что ему не захочется убить свою жертву, с которой он не смог сделать того, чего хотел... Вместо педофила мы можем получить серийного убийцу", — сказала Никитина, добавив, специалистам еще предстоит работа в области профилактики педофилии.
Ранее депутаты ЛДПР сообщили в Telegram-канале, что подготовили и планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение в России химической кастрации педофилов. Депутат Борис Чернышов напомнил, что в Нижнем Новгороде задержали педофила за нападение на восьмилетнюю девочку, который уже был дважды судим за такое же деяние. Кроме того, сообщалось, что в Белоруссии утвердили клинический протокол по применению химической кастрации педофилов.
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