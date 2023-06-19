Эксперты оценили предложение о химической кастрации педофилов

Более чем для половины тех преступников, которым проводилась эта терапия, она оказалась неэффективной. И дело тут не в том, что соответствующие препараты угнетают половое влечение, негативно воздействуют на общее здоровье и так далее, а в том, что речь идет не о половом влечении как таковом, а о его направленности. В данном случае - на детей. При этом направленность полового влечения может быть на кого угодно и на что угодно. Но такая направленность - это психологическая, психическая функция. Поэтому даже в тех странах, в которых уже существуют варианты химической терапии, они являются вторичными. На первом месте - психотерапия, направленная на изменение влечения, на изменение личности преступника в принципе. Поэтому на первое место должны выйти поиски именно эффективной психотерапевтической коррекции.

Юрий Прокопенко Врач-сексолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент