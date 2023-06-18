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ЛДПР подготовила законопроект о химической кастрации педофилов

Депутаты ЛДПР сообщили в Telegram-канале, что подготовили и планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение в России химической кастрации педофилов.

ЛДПР подготовила законопроект о химической кастрации педофилов
© Depositphotos

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов напомнил, что в Нижнем Новгороде задержали педофила за нападение на восьмилетнюю девочку, который уже был дважды судим за такое же деяние.

Педофил надругался над семилетней девочкой в Подмосковье

По словам парламентария, подобная проблема существует и в других странах, и там качестве защиты от рецидивов принудительно применяют препараты, которые надолго или пожизненно снижают половое влечение.

"Фракция ЛДПР предлагает использовать этот опыт и ввести в России химическую кастрацию в качестве меры наказания для педофилов. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму", - сообщили в партии.

В 2021 году депутат Госдумы Анатолий Выборный рассказал о доработке законопроекта о химической кастрации педофилов.

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