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Последствия разрушения Каховской ГЭС: как выглядит Голая Пристань

В ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды.

Полностью или частично оказались затоплены сразу несколько населенных пунктов Херсонской области, расположенных вдоль русла Днепра. По данным на 18 июня число погибших при наводнении после разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода уже сошла полностью, а в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров.

Как сейчас выглядят пострадавшие от наводнения территории и как там живут люди – в галерее «Рамблера».

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