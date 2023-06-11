Синоптик предупредил о холодной ночи в ряде регионов России

Июнь удивляет «рекордными заморозками» в России, впереди еще одна холодная ночь. Об этом сообщил в Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, поздние заморозки продолжаются в центре России и на северо-западе.

«Вероятность заморозков в регионе сохранится и предстоящей ночью», - заявил Леус.

Минувшей ночью ниже нуля было в Карелии, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Кировской области.

Близко к нулевой отметке опускалась температура воздуха в Московской и Ярославской областях. Например, в Черустях ночью было +1,1, а в северной части Подмосковья температура воздуха составляла +2…+3.

Погода установила несколько рекордов.

Абсолютный был зафиксирован в селе Конёво Архангельской области - минус 2,3 градуса.

В городе Бологое обновился суточный рекорд. Там зафиксировали минус 0,3 градуса, что на 0,6 ниже, чем в 1982 году. Это самые поздние заморозки за всю историю наблюдений за погодой.

В Череповце температура опустилась до минус 1,1, побив рекорд этого же дня в 1984 году (на 0,4 градуса выше).