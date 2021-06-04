Прогноз погоды: курорты окажутся во власти аномального холода

Метеорологи «Фобоса» рассказали, что прогноз погоды обещает российскому Черноморскому побережью нетипичный для июня холод и мощные ливни. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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В ближайшие сутки дожди пройдут по всему побережью: от Новороссийска (до 28 миллиметров осадков) до Туапсе (27 миллиметров), а в районе Архипо-Осиповки выпадет до 40-45 миллиметров влаги. В Сочи дожди будут слабее и выпадет не более 12 миллиметров осадков.

Мощные дожди ожидаются и в Крыму, особенно в его восточной части, где может выпасть около 10-15 миллиметров осадков (местами 16-21 миллиметр). Но в субботу и воскресенье, 5 и 6 июня, полуостров избавится от непогоды.

Метеорологи предупредили, что температура воды в море сейчас непривлекательная: в Азовском - от плюс 16 до 18 выше ноля, в Черном – чуть более 18 градусов, это холоднее нормы.

От ливней страдают не только курортные регионы. К примеру, в Саратовской области за 24 часа может выпасть до 31-36 миллиметров осадков (80 процентов месячной нормы), в Волгограда уже зафиксировали 30 миллиметров влаги при июньском лимите в 37. В Ростовской области (Миллерово) выпал 41 миллиметр, в Краснодарском крае (Псебай) – 47 миллиметров.