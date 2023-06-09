Украинского политика Медведчука лишили звания академика
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук был лишён звания академика национальной академии правовых наук Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.
Уточняется, что такое решение было единогласно принято во время общего собрания национальной академии правовых наук в Киеве.
«Приняли решение о лишении статуса действительного члена бывшего пророссийского народного депутата Украины Виктора Медведчука», – сообщили в украинских СМИ.
Помимо этого сообщается, что на том же собрании обсуждался вопрос о лишении звания академика бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника. На заседании было объявлено, что Табачник исключен из состава академии еще в 2017 году, но официального заявления об этом не поступало.
Ранее Медведчук подал в суд на Верховную раду Украины за лишение его депутатского мандата.