Украинского политика Медведчука лишили звания академика

Уточняется, что такое решение было единогласно принято во время общего собрания национальной академии правовых наук в Киеве.

Помимо этого сообщается, что на том же собрании обсуждался вопрос о лишении звания академика бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника. На заседании было объявлено, что Табачник исключен из состава академии еще в 2017 году, но официального заявления об этом не поступало.