Медведчук подал иск против Рады

Оппозиционный политик Виктор Медведчук подал в суд на Верховную раду за лишение его депутатского мандата. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия .

«Имеем первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата», — написал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил политика мандата в январе. СБУ подозревают его в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук считает, что открытые против него уголовные дела являются политическим преследованием. После обмена пленными с Украины политик живет в России.