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58 минут назад

Медведчук подал иск против Рады

Елена Прошина

Оппозиционный политик Виктор Медведчук подал в суд на Верховную раду за лишение его депутатского мандата. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Медведчук подал иск против Рады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Имеем первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата», — написал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил политика мандата в январе. СБУ подозревают его в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук считает, что открытые против него уголовные дела являются политическим преследованием. После обмена пленными с Украины политик живет в России.

В мире,Давид Арахамия,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Верховная Рада,СБУ,
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