В зоне бедствия десятки тысяч человек: что происходит вокруг Каховской ГЭС

Вчера Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по Каховской ГЭС из РСЗО "Ольха". В результате обстрела задвижки плотины были повреждены и разрушены, начался нерегулируемый сброс воды. Об этом сообщает ТАСС.

По текущей информации, в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС введен режим ЧС. Жилые дома в селах затоплены почти по самые крыши, ситуация ухудшается с каждым часом.

По словам врио главы региона Владимира Сальдо, в Херсонской области в зоне бедствия оказались от 22 до 40 тыс. человек. Он уточнил, что всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка.

В связи с неконтролируемым сбросом воды из Каховского водохранилища после разрушения ГЭС населенный пункт Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушел под воду. В Новой Каховке, по словам мэра Владимира Леонтьева, пропали без вести семеро человек.