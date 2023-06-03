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На Сибирь надвигается аномальная жара

На Сибирь надвигается аномальная жара до +36 градусов. Необычно жаркая погода затронет все регионы Сибирского федерального округа за исключением Иркутской области, передает ТАСС.

На Сибирь надвигается аномальная жара
© РИА Новости

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха поднимется до 10 градусов выше климатической нормы.

Так, 4 июня в центре и на юге Красноярского края, а также в Хакасии будет до 30 градусов, местами грозы. В Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

В Омской области температура местами вырастет до +36. В Кемеровской области и в Республике Алтай +30, в Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае - до +35 градусов.

При этом в Иркутске ожидаются заморозки до -2 градусов. Дневная температура в области составит +22 градуса.

В начале июня метеорологи зафиксировали в Центральной России редкое явление – обратный ход температур.

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