На Сибирь надвигается аномальная жара до +36 градусов. Необычно жаркая погода затронет все регионы Сибирского федерального округа за исключением Иркутской области, передает ТАСС.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха поднимется до 10 градусов выше климатической нормы.

Так, 4 июня в центре и на юге Красноярского края, а также в Хакасии будет до 30 градусов, местами грозы. В Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

В Омской области температура местами вырастет до +36. В Кемеровской области и в Республике Алтай +30, в Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае - до +35 градусов.

При этом в Иркутске ожидаются заморозки до -2 градусов. Дневная температура в области составит +22 градуса.