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В Москве зафиксировали редкое метеорологическое явление

В Москве зафиксировали редкое метеорологическое явление – обратный ход температур. Об этом рассказал в Telegram-канале представитель центра «Фобос» Михаил Леус.

В Москве зафиксировали редкое метеорологическое явление
© РИА Новости

Явление заключается в том, что в течение дня термометры показывают всё более низкую температуру.

«Вчера температура воздуха в столице начала устойчиво понижаться после 18 часов, тогда термометры показывали около +21. С тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки в +7,6!» - написал Леус.

По его словам, в центральной России в субботу днем пройдут небольшие локальные дожди. Затем температурный ход изменится на привычный – от минуса к плюсу.

Ранее синоптики предсказали необычную температурную аритмию в «самое странное лето в этом веке».

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