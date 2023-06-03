В Москве зафиксировали редкое метеорологическое явление – обратный ход температур. Об этом рассказал в Telegram-канале представитель центра «Фобос» Михаил Леус.

Явление заключается в том, что в течение дня термометры показывают всё более низкую температуру.

«Вчера температура воздуха в столице начала устойчиво понижаться после 18 часов, тогда термометры показывали около +21. С тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки в +7,6!» - написал Леус.

По его словам, в центральной России в субботу днем пройдут небольшие локальные дожди. Затем температурный ход изменится на привычный – от минуса к плюсу.