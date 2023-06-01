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Молдавия возобновит почтовое сообщение с Россией

Пресс-служба молдавского государственного предприятия «Почта Молдовы» сообщила, что со 2 июня будет возобновлено почтовое сообщение с Россией. Об этом пишет ТАСС.

Молдавия возобновит почтовое сообщение с Россией
© РИА Новости

«Международное почтовое сообщение с Российской Федерацией будет возобновлено со 2 июня. Отправка почтовых отправлений из Республики Молдова будет осуществляться в соответствии с расписанием авиарейсов в Россию», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, что почтовое сообщение между Россией и Молдавией было приостановлено 19 мая из-за возникших технических проблем.

Ранее власти Молдавии заявили о временном закрытии воздушного пространства.

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