Молдавия возобновит почтовое сообщение с Россией
Пресс-служба молдавского государственного предприятия «Почта Молдовы» сообщила, что со 2 июня будет возобновлено почтовое сообщение с Россией. Об этом пишет ТАСС.
«Международное почтовое сообщение с Российской Федерацией будет возобновлено со 2 июня. Отправка почтовых отправлений из Республики Молдова будет осуществляться в соответствии с расписанием авиарейсов в Россию», – сообщили в пресс-службе.
Напомним, что почтовое сообщение между Россией и Молдавией было приостановлено 19 мая из-за возникших технических проблем.
Ранее власти Молдавии заявили о временном закрытии воздушного пространства.