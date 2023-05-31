Власти Молдавии заявили о закрытии воздушного пространства
Власти Молдавии предупредили, что в период с 00:00 31 мая до 07:00 2 июня воздушное пространство страны будет закрыто для полетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Эта мера обусловлена тем, что в Молдавии пройдет саммит Европейского политического сообщества на высшем уровне.
В пресс-службе пояснили, что запрещаются полеты любых летательных аппаратов. В частности, не разрешается использование дронов.
По данным агентства, в аэропорту Кишинева проводилась тщательная проверка пассажиров. Это привело к большим очередям у входа в здание.
На центральной площади столицы республики, на которой нередко проходят митинги и акции протеста, организована автостоянка для машин официальных делегаций. В городе проходят проверки на дорогах, гражданам предписано иметь при себе удостоверяющие личность документы.
Вместе с тем, медицинские, культурные и образовательные учреждения работают в обычном режиме. В школах 2 июня пройдут выпускные экзамены.