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Власти Молдавии заявили о закрытии воздушного пространства

Власти Молдавии предупредили, что в период с 00:00 31 мая до 07:00 2 июня воздушное пространство страны будет закрыто для полетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Эта мера обусловлена тем, что в Молдавии пройдет саммит Европейского политического сообщества на высшем уровне.

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В пресс-службе пояснили, что запрещаются полеты любых летательных аппаратов. В частности, не разрешается использование дронов.

По данным агентства, в аэропорту Кишинева проводилась тщательная проверка пассажиров. Это привело к большим очередям у входа в здание.

На центральной площади столицы республики, на которой нередко проходят митинги и акции протеста, организована автостоянка для машин официальных делегаций. В городе проходят проверки на дорогах, гражданам предписано иметь при себе удостоверяющие личность документы.

Вместе с тем, медицинские, культурные и образовательные учреждения работают в обычном режиме. В школах 2 июня пройдут выпускные экзамены.

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