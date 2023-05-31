Законопроект о налоге для работающих из-за границы россиян снова внесли в Госдуму

Правительство снова внесло в Госдуму поправки в налоговое законодательство. Они затронут россиян, которые уехали из страны и утратили налоговое резидентство, но продолжают работать удаленно. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В рамках нового проекта покинувшие страну россияне, которые являются штатными сотрудниками «на удаленке» или же фрилансерами, выполняющие работу для российских заказчиков, продолжат платить НДФЛ по стандартным ставкам в 13-15 процентов. Согласно предложению кабмина, первые перейдут на новую схему с 2024 года, вторые — с 2025-го.

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Для сохранения базовой ставки налога необходимо соблюдение как минимум одного из условий: чтобы сотрудник оставался резидентом, получал деньги на счет в российском банке или получал зарплату от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России.

Впервые об увеличении размера НДФЛ для уехавших из страны граждан заговорили летом 2022 года. Впоследствии законопроект о «налоге для удаленщиков» неоднократно отзывали.

Первую версию налоговых поправок внесли в Госдуму 24 апреля. Минфин предлагал повысить НДФЛ для утративших налоговое резидентство россиян до 30 процентов. В Госдуме признали, что если уехавший гражданин не тратит заработанные средства в России, получая от государства соответствующие выплаты, он должен оставлять больше денег в стране.

Правительство своим законопроектом сняло вопросы о налоговом резидентстве для дистанционно работающих сотрудников, которые достаточно долго и бурно обсуждались в течение последнего года. Об этом заявил "РГ" член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, комментируя инициативу кабмина. Он разъяснил ряд нюансов.

Ранее правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о налогообложении доходов дистанционных работников по договорам с российскими организациями или выполняющих работу для российских компаний. Как сообщала "РГ", это позволит таким сотрудникам сохранить ставку в 13% НДФЛ и социальные гарантии.

По этой теме шли бурные дискуссии, она вызвала резонанс.

"Никаких драконовских мер в нем, как мы видим, нет. Повышенной ставки налогообложения не будет, - отметил Сергей Алтухов. - Ставка НДФЛ для работающих за рубежом сотрудников остается стандартной: 13% или 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год".

Планируется, что для работающих по трудовым договорам правила начнут действовать с 1 января 2024 года, а работающих по договорам гражданско-правового характера - с 2025 года, добавил он.

"Аналогичные размеры НДФЛ будут применяться и в отношении гонораров фрилансеров за работы и услуги, выполненные с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне", - продолжил Алтухов.

Парламентарий уточнил, что налог будут взимать, если выполнено одно из условий:

- получатель - налоговый резидент России,

- либо ему перечисляют вознаграждение на счет в российском банке,

- или выплата исходит от российских компаний, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных компаний в нашей стране.

"Хочу отметить, что просто сёрфить на Бали не получится - в трудовом договоре должна быть прописана возможность работы за границей, - заявил депутат. - Если этого не будет, то правила остаются прежними: работодатель удерживает из доходов сотрудника НДФЛ по стандартной ставке, а после утраты им российского налогового резидентства - 30%".

Парламентарий высказал мнение, что это справедливые и комфортные условия налогообложения для наших многих уехавших сограждан, особенно для представителей IT-отрасли.

Другое мнение

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"):

- Неясно, что меняется для тех россиян, которые работают за рубежом, - ведь и без того ставка НДФЛ для резидента страны составляет 13% (15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год), для нерезидента - 30%. Повышаются выплаты, если человек половину года проводит за границей.

Вообще-то, министр финансов Антон Силуанов еще осенью 2022-го обещал, что ставка в 13% сохранится для россиян, которые работают из-за рубежа, но на российские компании, однако в новой редакции документа это обещание забыто.

Вероятно, само предложение в целом связано с тем, что западные компании могут, поддавшись на агитации политиков, вообще не перечислять в Россию налоги за своих сотрудников с российским гражданством.

Вводится даже штраф - в размере 20% от суммы выплаты, если налоговые органы выявят нарушения. Но нет механизма, который могли бы использовать фирмы - и российские, и зарубежные - чтобы установить налоговый статус своего сотрудника.

Появляются уже и разные трактовки того, кого это может коснуться, при этом в тексте прямо не указано. Там, к примеру, не упоминают индивидуальных предпринимателей, и можно сделать вывод, что речь идет исключительно о наемных работниках. Еще одна версия, что таким образом правительство хочет ограничить тех, кто зарабатывает в интернете в российской доменной зоне и серверов на территории РФ.

Уехавших из страны граждан, которые продолжают удаленно работать в России, необходимо лишить такого права. В частности, с помощью запрета на уплату налогов любого размера в случае утраты налогового резидентства страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономике Алексей Арефьев.

Ранее в Госдуму внесли проект об НДФЛ в 13-15 процентов для удаленщиков, уехавших из России. Предполагается, что данная налоговая ставка должна сохраняться за ними даже в случае утраты статуса налогового резидента. Об этом сообщает Интерфакс.

«В этом вопросе я являюсь сторонником радикальных мер, — сказал политик. — Все, кто убежал из страны, должны прекратить отношения с нашим государством. Мы не нуждаемся в их налогах. У нас есть безработные люди, которые с радостью займут место уехавших. Раз уехали, пускай работают там, куда убежали, в том государстве».

Арефьев заключил, что уехавших из страны удаленщиков необходимо лишить права платить налоги и работать в России.

Ставка НДФЛ для работающих удаленно россиян останется на уровне 13-15% вне зависимости от того, находятся ли они в стране или утратили статус налогового резидента. Соответствующие изменения внесены в законопроект об основных направлениях налоговой политики, которые правительство вновь внесло в Государственную думу.

"Также был решен вопрoс с налогообложением удаленных сотрудников, которые рабoтают с организациями как по трудовым договoрам, так и по договорам ГПХ (договoры гражданско-правового характера - прим. ТАСС). Вне зависимости от их cтатуса - российский налоговый резидент, нерезидент - их дoходы будут облагаться по cтавкам НДФЛ 13-15%, предусмoтренным для российских налоговых резидентов. Это также включенo в текст законопроекта. Уточнение видoв доходов удаленных сотрудников и применение единoй ставки налога существенно упростит механизм администрирoвания налога для налоговых агентов", - сообщил журналистам статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Он напомнил, что сейчас, если налогоплательщик работает с российской организацией, то эта организация является налоговым агентом и ей необходимо определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. Когда сотрудник работает в удаленном формате, компаниям сложно проверять, является он российским налоговым резидентом или не является. Поэтому с 2024 года предлагается унифицирoвать правила - уточнить виды доходов удаленных сoтрудников и независимо от статуса их налогового резидентcтва установить единую ставку налога 13-15%.

При этом замминистра пояснил права и обязанности работников, работающих удаленно. "Если рoссийский налоговый резидент оказывает услуги инoстранной компании, в таком случае эта иностранная кoмпания должна стать налоговым агентoм, встав на учет в налогoвом органе, и уплатить налоги также по cтавке 13-15%. Если же инoстранная компания не выполнила свою функцию налoгового агента, налогоплательщик должен уплатить налoг самостоятельно, подав декларацию. Если со странoй, в которой зарегистрирована эта иностранная кoмпания, заключено соглашение об избежании двойнoго налогообложения, то есть право принять уплаченный налoг к зачету (в случае приостанoвки соглашений нормы продолжат действoвать)", - пояснил Сазанов.

О законопроекте

Ранее правительство РФ отозвало из Госдумы проект налоговых поправок, в том числе про НДФЛ для работающих из-за границы россиян, чтобы внести в него несколько уточнений.

В частности, с 1 января 2024 года российским компаниям - работодателям предлагалось удерживать НДФЛ с вознаграждений находящихся вне страны фрилансеров по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства - 30%. При этом, по данным Минфина, налоговые поправки о применении 30% ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета не затрагивают сотрудников по трудовым договорам.

В России в рамках госпрограммы переселения соотечественников может появиться институт репатриации. С таким заявлением выступили в Министерстве внутренних дел страны.

К репатриантам ведомство предложило относить решивших вернуться на родину людей. Это могут быть те, кто по состоянию на 24 февраля 2022 года проживал за границей. Кроме того, это могут быть граждане, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся или проживавших на территории РСФСР, Российской империи или СССР.