В России предложили создать институт репатриации

В России в рамках госпрограммы переселения соотечественников может появиться институт репатриации. С таким заявлением выступили в Министерстве внутренних дел страны.

К репатриантам ведомство предложило относить решивших вернуться на родину людей. Это могут быть те, кто по состоянию на 24 февраля 2022 года проживал за границей. Кроме того, это могут быть граждане, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся или проживавших на территории РСФСР, Российской империи или СССР.