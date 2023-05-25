«Живи»: Владимир Пресняков посвятил песню фигуристу Костомарову

Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская отправила фигуристу песню «Живи» в исполнении музыканта.

Популярный российский исполнитель Владимир Пресняков посвятил композицию фигуристу Роману Костомарову, который ещё в январе 2023 года попал в больницу и перенёс несколько ампутаций конечностей. Стоит отметить, что жена музыканта отправила спортсмену песню ещё на этапе её создания.

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Как признаётся сама Подольская, ей очень нравятся фигуристы и она искренне надеется, что Роман поправится. По её словам, Владимир записывал эту песню как раз в тот момент, когда Роман попал в больницу. В результате они решили отправить ещё сырую демоверсию жене фигуриста, чтобы поддержать их в трудную минуту.

В ответ фигурист отправил Подольской обещание выздороветь и поработать вместе.

Напомним, что олимпийского чемпиона Романа Костомарова госпитализировали в январе 2023 года. Тогда у спортсмена была диагностирована пневмония, но позднее состояние фигуриста начало резко ухудшаться, из-за чего он пережил ампутацию конечностей, плазмаферез, два инсульта и другие процедуры.

новость от 24 мая

Певица Наталья Подольская в беседе с «Пятым каналом» раскрыла прозвище олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова среди друзей.

По ее словам, кличка является «закадровой дружеской».

«Тигр. Это очень сильного духа человек, олимпийский чемпион. Поэтому, я уверена, что он справится», — отметила певица.

Также Подольская указала, что все ждут Костомарова, допустив, что в следующем году «он придет на красную дорожку RU.TV».

новость от 25 мая

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров находится в состоянии депрессии из-за ампутации конечностей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По сведениям источника, Костомаров регулярно занимается с психологом, но у него продолжаются сильнейшие переживания из-за ампутаций. Спортсмен пытается изо всех сил выбраться из апатии, но чаще всего подобная ситуация его злит. Костомаров пробудет в Коммунарке до осени 2023 года и будет заниматься протезированием конечностей, восстановлением внутренних органов и психологического здоровья.

Сообщается, что семью Костомарова полностью устраивают врачи, которые занимаются длительным восстановлением спортсмена.

новость от 20 мая

Главный врач петербургской частной скорой помощи Лев Авербах прокомментировал ход восстановления фигуриста Романа Костомарова.

Соцсети

«Работа с мышцами — очень важный процесс в случае Костомарова. После такого разрушения организма и восстановления мышцы теряют свою функциональную деятельность. Уверен, что ему прикрепили специалиста по восстановлению мышечного каркаса, который разрабатывает индивидуальные упражнения», – приводит слова Авербаха Sport24.

Врач добавил, что на восстановление мышц Костомарова уйдет около полугода. Специалист также добавил, что выход Романа из состояния глубокой болезни – это «настоящее чудо».

новость от 16 мая

Врач — остеопат-невролог Александр Евдокимов считает, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров не сможет вернуться в профессиональный спорт.

«Сейчас технологии позволяют сделать протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний, а вот с головным мозгом ситуация сложнее. Медики еще не научились восстанавливать и замещать утраченные клетки мозга.



В профессиональный большой спорт он вряд ли сможет вернуться, но есть и паралимпийские соревнования, где люди тоже достигают высоких результатов и показывают себя», — передает слова Евдокимова «Вечерняя Москва».

новость от 20 мая

Партнерша олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова по проекту «Ледниковый период», актриса Валерия Ланская в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион» рассказала о первом за долгое время разговоре со спортсменом.

Ланская заявила, что Костомаров планирует снова выступать.

EPA/TACC

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать», — передала его слова актриса.

новость от 13 мая

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает свое лечение. По данным источников СМИ, спортсмен занимается физическими нагрузками, однако отказывается посещать психологов. Об этом сообщает издание PROZVEZD.

После сложнейших операций фигурист не так давно вышел на связь с поклонниками. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что ему предстоит много работы над собой.

Некоторые СМИ сообщили, что спортсмен тайно выписался из больницы. Однако эти слухи были опровергнуты. Он не покидал лечебное учреждение и не планировал уезжать к заграничным специалистам.

Костомаров приступил к физическим нагрузкам. Несмотря на то, что они даются ему с трудом, спортсмен не планирует от них отказываться. Однако он заявил, что не будет посещать психологов. Об этом он сообщил, как только стабилизировалось его состояние, передает издание PROZVEZD со ссылкой на собственный источник.

новость от 8 мая

Буквально час назад страница Романа Костомарова в запрещенной социальной сети ожила — фигурист опубликовала селфи и поблагодарил всех тех, кто поддерживал его последние месяцы.

Около часа назад на странице фигуриста Романа Костомарова в запрещенной в РФ социальной сети появилась первая за последние четыре месяца публикация. Фигурист опубликовал селфи, сделанное, судя по всему, в больнице. Роман очень похудел, что заметно по лицу, на нем черная шапочка и толстовка с капюшоном. Надпись на груди «Без комментариев» прозрачно намекает, что лишние вопросы сейчас неуместны. Фигурист поздоровался с подписчиками и выразил всем благодарность за поддержку, молитвы и теплые слова.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!!



Много трудностей еще впереди, но надеюсь я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжелой работы над собой…»

новость от 20 мая

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова начали готовить к выписке. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».