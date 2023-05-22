Кадыров рассказал, зачем отрастил бороду

Во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске Путин отметил, что борода Рамзана Кадырова стала больше. Как позже уточнил глава Чечни, после этого Путин вновь пошутил про бороду уже во время личной встречи. На это Кадыров рассказал, что решил отрастить её, пока идёт СВО. Он уточнил, что так поступают и другие чеченские бойцы.