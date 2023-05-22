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Кадыров рассказал, зачем отрастил бороду

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил президенту России Владимиру Путину, зачем отрастил бороду. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кадыров рассказал, зачем отрастил бороду
© ТАСС

Во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске Путин отметил, что борода Рамзана Кадырова стала больше. Как позже уточнил глава Чечни, после этого Путин вновь пошутил про бороду уже во время личной встречи. На это Кадыров рассказал, что решил отрастить её, пока идёт СВО. Он уточнил, что так поступают и другие чеченские бойцы.

«Впрочем, наши бойцы тоже так поступают, потому что для нас как защитников это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества», – написал Кадыров.

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Ранее Кадыров заявил, что иностранные спецслужбы готовят против него теракты.

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