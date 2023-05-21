Кадыров сообщил о подготовке иностранными спецслужбами терактов против него

"Я мешаю им [развалить Россию], и они делают все, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят", - заявил глава Чечни в эфире "Россия-1" в воскресенье.