Жена Ефремова сообщила, когда актер сможет рассчитывать на УДО

Стало известно, когда актер Михаил Ефремов сможет условно-досрочно выйти на свободу. О сроках возможного УДО сообщает издание «Абзац» со ссылкой на супругу осуждённого артиста.

«УДО у нас откроется в марте следующего года», - сказала Софья Кругликова, жена Ефремова.

По её словам, Михаил жив-здоров, но переживает и страдает.

Осенью 2020 года Ефремов за рулем устроил аварию на Смоленской площади. Погиб человек. Суд приговорил актёра к семи с половиной годам колонии.