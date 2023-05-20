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Жена Михаила Ефремова сообщила, когда актер сможет рассчитывать на УДО

Стало известно, когда актер Михаил Ефремов сможет условно-досрочно выйти на свободу. О сроках возможного УДО сообщает издание «Абзац» со ссылкой на супругу осуждённого артиста.

Жена Ефремова сообщила, когда актер сможет рассчитывать на УДО
© РИА Новости

«УДО у нас откроется в марте следующего года», - сказала Софья Кругликова, жена Ефремова.

По её словам, Михаил жив-здоров, но переживает и страдает.

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Осенью 2020 года Ефремов за рулем устроил аварию на Смоленской площади. Погиб человек. Суд приговорил актёра к семи с половиной годам колонии.

Нынешней зимой Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок на принудительные работы, но позже отказался от ходатайства. Он продолжает отбывать наказание в колонии.

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