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15 минут назад

Суд оставил без изменений наказание Михаилу Ефремову

ТК «Звезда»

Наказание актера Михаила Ефремова, который осужден на 7,5 лет за ДТП с летальным исходом из-за вождения в трезвом виде, останется без изменений. Такое решение вынес Алексеевский районный суд Белгородской области.

Суд оставил без изменений наказание Михаилу Ефремову
Фото: ТАССТАСС

Ранее было направлено ходатайство о замене части срока заключения на принудительные работы. Позже актер сам попросил остановить его.

Ефремов отказался участвовать в заседании по смягчению наказания

Сегодня он не явился в суд, отказавшись участвовать в заседании даже по видеосвязи. Его интересы сегодня представлял адвокат Юрий Падалако. На заседание также не явился и потерпевший Виталий Захаров.

Происшествия,Видео,Виталий Захаров,Михаил Ефремов,
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