Суд оставил без изменений наказание Михаилу Ефремову

Наказание актера Михаила Ефремова, который осужден на 7,5 лет за ДТП с летальным исходом из-за вождения в трезвом виде, останется без изменений. Такое решение вынес Алексеевский районный суд Белгородской области.
Ранее было направлено ходатайство о замене части срока заключения на принудительные работы. Позже актер сам попросил остановить его.
Сегодня он не явился в суд, отказавшись участвовать в заседании даже по видеосвязи. Его интересы сегодня представлял адвокат Юрий Падалако. На заседание также не явился и потерпевший Виталий Захаров.