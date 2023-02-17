Суд оставил без изменений наказание Михаилу Ефремову

Наказание актера Михаила Ефремова, который осужден на 7,5 лет за ДТП с летальным исходом из-за вождения в трезвом виде, останется без изменений. Такое решение вынес Алексеевский районный суд Белгородской области.

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Ранее было направлено ходатайство о замене части срока заключения на принудительные работы. Позже актер сам попросил остановить его.