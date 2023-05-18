В Чувашии запретили беспилотники

С 18 мая жителям Чувашии запретили использовать беспилотные летательные аппараты без специального разрешения. Об этом глава региона Олег Николаев написал в своём Telegram-канале.

Первоначально подобный запрет был введен в Чувашии на время майских праздников, однако некоторое время назад Николаев продлил запрет до особого распоряжения.

«Сегодня мы живём в режиме специальной военной операции. И, учитывая участившиеся атаки беспилотников, мы, конечно, обязаны приложить все усилия, чтобы защитить наших жителей», – написал он.

Николаев также добавил, что запрет на время майских праздников показал свою эффективность, а поскольку летом запланировано много мероприятий с массовым скоплением людей, запрет решили продлить.

«Сегодня на оперштабе принято решение о запрете использования в Чувашии беспилотных воздушных судов для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», – добавил глава региона.

Соответствующий указ подпишут в ближайшее время. Запрет будет оставаться в силе с 18 мая до снятия режима базовой готовности. Согласно указу, использовать БПЛА без разрешения в Чувашии будет запрещено. Выдача разрешений будет осуществляться муниципалитетами и иными органами.