$80.04-0.7386.50-1.08

В Чувашии запретили беспилотники

С 18 мая жителям Чувашии запретили использовать беспилотные летательные аппараты без специального разрешения. Об этом глава региона Олег Николаев написал в своём Telegram-канале.

В Чувашии запретили беспилотники
© РИА Новости

Первоначально подобный запрет был введен в Чувашии на время майских праздников, однако некоторое время назад Николаев продлил запрет до особого распоряжения.

«Сегодня мы живём в режиме специальной военной операции. И, учитывая участившиеся атаки беспилотников, мы, конечно, обязаны приложить все усилия, чтобы защитить наших жителей», – написал он.

Николаев также добавил, что запрет на время майских праздников показал свою эффективность, а поскольку летом запланировано много мероприятий с массовым скоплением людей, запрет решили продлить.

«Сегодня на оперштабе принято решение о запрете использования в Чувашии беспилотных воздушных судов для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», – добавил глава региона.

Соответствующий указ подпишут в ближайшее время. Запрет будет оставаться в силе с 18 мая до снятия режима базовой готовности. Согласно указу, использовать БПЛА без разрешения в Чувашии будет запрещено. Выдача разрешений будет осуществляться муниципалитетами и иными органами.

Ранее аналогичные запреты были установлены в Москве, а также ряде других областей и городов России. В соответствующих указах отмечалось, что эта мера была принята в целях усиления охраны общественного порядка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий