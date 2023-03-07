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23 минуты назад

В Пензенской области запретили беспилотники

Елена Прошина

Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области сообщает о полном запрете использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Об этом пишет ТАСС.

В Пензенской области запретили беспилотники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На основании решения оперативного штаба Пензенской области указом главы региона на территории области запрещено использование беспилотных воздушных судов», – сказано в сообщении министерства.

При этом запрет не распространяется на БПЛА, которые используются органами государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственным им организациям.

Уточняется, что для использования БПЛА физическим лицам и компаниям Пензенской области придётся сначала получить специальный договор от органов государственной власти и местного самоуправления. Запрет будет действовать, пока в регионе установлен «уровень базовой готовности».

Напомним, что 5 марта аналогичный запрет ввёл губернатор Воронежской области Александр Гусев. В соответствующем указе было сказано, что такая мера вводится в целях усиления охраны общественного порядка, а также обеспечение безопасности. Запрет также распространяется только на гражданские БПЛА и действует, пока в регионе установлен средний уровень реагирования.

Общество,Александр Гусев,
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