В Пензенской области запретили беспилотники

Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области сообщает о полном запрете использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Об этом пишет ТАСС.

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«На основании решения оперативного штаба Пензенской области указом главы региона на территории области запрещено использование беспилотных воздушных судов», – сказано в сообщении министерства.

При этом запрет не распространяется на БПЛА, которые используются органами государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственным им организациям.

Уточняется, что для использования БПЛА физическим лицам и компаниям Пензенской области придётся сначала получить специальный договор от органов государственной власти и местного самоуправления. Запрет будет действовать, пока в регионе установлен «уровень базовой готовности».