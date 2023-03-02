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45 минут назад

В Воронежской области запретили беспилотники

Елена Прошина

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал указ, запрещающий полёты гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Воронежской области запретили беспилотники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указ будет действовать до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования. В качестве причины запрета называется усиление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности.

При этом из указа следует, что под запрет попадают только гражданские БПЛА – для аппаратов, которые используются органами власти, а также «предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса» полёты по прежнему разрешены.

Напомним, что 19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввёл в приграничных с Украиной регионах (в том числе Воронежской области) средний уровень реагирования. Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка и безопасности, введение особого режима работы для объектов стратегически важной инфраструктуры, обеспечение особого порядка въезда в регионы, ограничение свободы передвижения и ряд других мер предосторожности.

Общество,Александр Гусев,Владимир Путин,
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