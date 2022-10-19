В восьми регионах России вводится "средний уровень реагирования"

Президент России Владимир Путин своим указом ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования. Как сообщает РИА Новости, теперь он действует в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Режим предполагает собой следующие меры:
Напомним, что 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областей. В этих же регионах будет действовать режим максимального уровня реагирования.