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17 минут назад

В восьми регионах России вводится "средний уровень реагирования"

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин своим указом ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования. Как сообщает РИА Новости, теперь он действует в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

В восьми регионах России вводится «средний уровень реагирования»
Фото: ТАССТАСС

Режим предполагает собой следующие меры:

  • усиление охраны общественного порядка и безопасности, а также охраны военных, важных государственных и специальных объектов;
  • введение особого режима работы объектов транспортной инфраструктуры, коммуникации, связи, энергетики, и объектов, которые представляют повышенную опасность для жизни людей и окружающей среды;
  • временное отселение местных жителей в безопасные районы с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
  • обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
  • ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
  • введение контроля за работой объектов транспортной инфраструктуры, коммуникации, связи, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также их использование для нужд обороны.

Напомним, что 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областей. В этих же регионах будет действовать режим максимального уровня реагирования.

Политика,СВО,Владимир Путин,
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