Скончался бывший пресс-секретарь главы Татарстана Эдуард Хайруллин
На 55-году жизни скончался известный журналист и бывший пресс-секретарь главы Татарстана Эдуард Хайруллин. Об этом сообщает «Татар-информ».
Уточняется, что Хайруллин умер в Казани.
«Эдуард Фаридович утром пожаловался на самочувствие, отпросился поработать домой. Позднее поступила информация, что его не стало», – сообщил источник.
Место и время прощания с Хайруллиным будет объявлено позже.
Эдуард Хайруллин являлся бывшим пресс-секретарём главы Татарстана, а также заместителем руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Ранее на 86-году жизни умер кинокритик Юрий Богомолов.