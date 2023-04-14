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Скончался бывший пресс-секретарь главы Татарстана Эдуард Хайруллин

На 55-году жизни скончался известный журналист и бывший пресс-секретарь главы Татарстана Эдуард Хайруллин. Об этом сообщает «Татар-информ».

Скончался бывший пресс-секретарь главы Татарстана
© Соцсети

Уточняется, что Хайруллин умер в Казани.

«Эдуард Фаридович утром пожаловался на самочувствие, отпросился поработать домой. Позднее поступила информация, что его не стало», – сообщил источник.

Место и время прощания с Хайруллиным будет объявлено позже.

Эдуард Хайруллин являлся бывшим пресс-секретарём главы Татарстана, а также заместителем руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Ранее на 86-году жизни умер кинокритик Юрий Богомолов.

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