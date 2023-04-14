Умер кинокритик Юрий Богомолов

Скончался советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов, заявил ТАСС его сын, режиссер Константин Богомолов.
Ему было 86 лет.
«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», — заявил Богомолов-младший.
Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК. Он был заведующим отделом культуры в газете «Известия», телеобозревателем в «Российской газете». Также он работал колумнистом в журнале «Сноб» с декабря 2017 года .
Ранее сообщалось, что театральный режиссер, сценарист и педагог Алексей Литвин скончался в Москве на 61-м году жизни.