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22 минуты назад

Умер кинокритик Юрий Богомолов

Лера Букина

Скончался советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов, заявил ТАСС его сын, режиссер Константин Богомолов.

Умер кинокритик Юрий Богомолов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ему было 86 лет.

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», — заявил Богомолов-младший.

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК. Он был заведующим отделом культуры в газете «Известия», телеобозревателем в «Российской газете». Также он работал колумнистом в журнале «Сноб» с декабря 2017 года .

Ранее сообщалось, что театральный режиссер, сценарист и педагог Алексей Литвин скончался в Москве на 61-м году жизни.

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