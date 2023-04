10 великих рок-музыкантов всех времен

Боб Дилан – американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер. В 1960-е его провозгласили «голосом поколения» и одной из главных персон эпохи. Его песни «Blowin’ in the Wind» и «The Times They Are a-Changin’» стали гимнами движения за гражданские права и движения против войны во Вьетнаме