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10 великих рок-музыкантов всех времен

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13 апреля – международный день рок-н-ролла. Считается, что это музыкальное направление возникло на юге США в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Новый стиль отличался четким ритмом, быстрым темпом и раскованностью исполнения. К середине 1960-х годов рок-н-ролл стал одним из самых популярных музыкальных направлений по всему миру. Такие гранты рока, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones пользовались невероятной популярностью среди молодежи того времени.

Впоследствии стиль неоднократно менялся. Каждое новое поколения рок-музыкантов привносило в музыку что-то новое. Чистый рок-н-ролл среди современных коллективов встретить практически невозможно. Тем не менее, в каждом музыкальном стиле до сих пор звучат отголоски самого первого рок-н-рольного ритма.

В честь дня рождения рок-н-ролла десять лучших рок-исполнителей всех времен и народов – в галерее «Рамблера».

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