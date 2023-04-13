10 великих рок-музыкантов всех времен

Джими Хендрикс – американский гитарист-виртуоз, певец и композитор. В детстве будущий музыкант так полюбил игру на гитаре, что ради этого бросил школу. К 15 годам Джими уже стал профессиональным блюзменом. Во время выступлений Хендрикс мог играть на гитаре зубами и локтями, забрасывал ее за спину. В 2009 году журнал «Time» назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен