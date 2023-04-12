Умер российский писатель Эдуард Багиров

Российский писатель Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает «RT на русском».

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О смерти писателя рассказал его друг. Согласно имеющейся информации, последнюю неделю Багиров провёл в коме, а ранее у него отказали все органы.

Новости о смерти писателя подтвердила главред медиагруппы RT Маргарита Симоньян.

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь», – написала она.

Эдуард Багиров стал известен российскому читателю в 2007 году благодаря роману «Гастарбайтер». В 2022 году он стал ведущим авторской программы «Багиров против» на радио Sputnik.