Умер российский писатель Эдуард Багиров

Российский писатель Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает «RT на русском».
О смерти писателя рассказал его друг. Согласно имеющейся информации, последнюю неделю Багиров провёл в коме, а ранее у него отказали все органы.
Новости о смерти писателя подтвердила главред медиагруппы RT Маргарита Симоньян.
«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь», – написала она.
Эдуард Багиров стал известен российскому читателю в 2007 году благодаря роману «Гастарбайтер». В 2022 году он стал ведущим авторской программы «Багиров против» на радио Sputnik.
Ранее в Санкт-Петербурге умерла известная актриса дубляжа Елена Шульман.