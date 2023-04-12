$82.09-0.0989.76+0.03
25 минут назад

Умер российский писатель Эдуард Багиров

Елена Прошина

Российский писатель Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает «RT на русском».

Умер российский писатель Эдуард Багиров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О смерти писателя рассказал его друг. Согласно имеющейся информации, последнюю неделю Багиров провёл в коме, а ранее у него отказали все органы.

Новости о смерти писателя подтвердила главред медиагруппы RT Маргарита Симоньян.

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь», – написала она.

Скончался израильский писатель Меир Шалев

Эдуард Багиров стал известен российскому читателю в 2007 году благодаря роману «Гастарбайтер». В 2022 году он стал ведущим авторской программы «Багиров против» на радио Sputnik.

Ранее в Санкт-Петербурге умерла известная актриса дубляжа Елена Шульман.

Общество,Елена Шульман,Маргарита Симоньян,Эдуард Багиров,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий