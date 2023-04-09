$79.50+0.1487.10+0.37
7 минут назад

Стали известны подробности аварии, в которой погибла Шульман

Ирина Лебедева

Смертельное ДТП произошло вечером 8 апреля на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Актриса Шульман попала под колеса подъезжающего к остановке троллейбуса.

Очевидец происшествия рассказал порталу 78.ru, что Елена Шульман некоторое время после аварии еще была жива и в сознании. Женщина-водитель троллейбуса сразу же бросилась к ней, пытаясь оказать помощь. Она просила Елену не умирать. Шульман же успела сказать, что шофер не виновата.

Действительно, на видеозаписи видно, что актриса, обходя людей на остановке, шагнула на проезжую часть прямо под приближавшийся троллейбус.

Умерла знаменитая актриса дубляжа Елена Шульман

Коллега актрисы Дмитрий Череватенко написал в своем Telegram-канале, что Шульман скончалась 9 апреля около 6:45 утра. Завтра, 10 апреля, ей бы исполнилось 54 года. Следователи ГУ МВД России проводят проверку.

Происшествия,Видео,Дмитрий Череватенко,Елена Шульман,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий