Смертельное ДТП произошло вечером 8 апреля на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Актриса Шульман попала под колеса подъезжающего к остановке троллейбуса.

Очевидец происшествия рассказал порталу 78.ru, что Елена Шульман некоторое время после аварии еще была жива и в сознании. Женщина-водитель троллейбуса сразу же бросилась к ней, пытаясь оказать помощь. Она просила Елену не умирать. Шульман же успела сказать, что шофер не виновата.

Действительно, на видеозаписи видно, что актриса, обходя людей на остановке, шагнула на проезжую часть прямо под приближавшийся троллейбус.