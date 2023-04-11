Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные и особо важные объекты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Принятый нижней палатой документ предусматривает наказание за самовольное проникновение за подлежащие обязательной охране объекты. Согласно тексту документа, к ним относятся объекты российских силовых структур и органов уголовно-исправительной системы, а также объекты, связанные с подготовкой и проведением мобилизации.

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Для лиц, совершивших указанное правонарушение, предусмотрены штрафы в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, или исправительные работы на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Помимо этого, закон устанавливает ответственность за проникновение на объекты Вооруженных сил, объекты топливно-энергетического комплекса и объекты, находящиеся под охраной.

За совершение этого правонарушения установлено наказание в виде штрафа от 75 тысяч до 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

новость от 10 апреля

Штрафы за незаконное проникновение на охраняемые государственные объекты хотят увеличить. Такой законопроект (№ 218161-8) Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении.

Документ разработан группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Авторы инициативы отметили, что с 2016 по 2021 год войска Росгвардии пресекли тысячу попыток незаконного проникновения на территорию стратегических объектов, в том числе с диверсионными целями. С началом специальной военной операции таких попыток стало больше. Законопроект с поправками в КоАП предлагает ввести за незаконный вход на стратегические объекты административный штраф до 200 тысяч рублей.

По словам члена Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николая Брыкина, ко второму чтению документа поступило 10 поправок. Депутат обратил внимание, что поправками предлагают установить повышенную ответственность за проникновение на охраняемые объекты Вооруженных сил и опасные объекты топливно-энергетического комплекса.

новость от 18 марта

Собственников режимных объектов хотят освободить от необходимости вносить о них сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Соответствующий пакет законопроектов, предлагающий особый порядок регистрации таких объектов, разработало Правительство РФ и внесло в электронную базу Госдумы в субботу.

Согласно действующему Закону «О государственной регистрации недвижимости» (№ 218-ФЗ), сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными. В то же время этим и другими нормативными актами не предусмотрен особый порядок государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в отношении объектов недвижимого имущества, сведения о которых составляют государственную тайну (режимные объекты).

Правительство предлагает установить такой порядок. С этой целью кабмин внес два законопроекта: один нормативный акт («Об особенностях оформления прав на отдельные виды объектов недвижимости») определяет правила регистрации режимных объектов, а другой (№ 317135-8) — вносит изменения в уже существующий закон № 218-ФЗ в части особенностей подготовки документов и осуществления кадастрового учета и государственной регистрации права на режимные объекты, а также в Закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ».

Это позволит обеспечить осуществление в отношении режимных объектов недвижимости государственной регистрации только права собственности Российской Федерации (иного публично-правового образования).

Кроме того, Правительство хочет наделить себя полномочиями по утверждению перечня видов (типов) режимных объектов, в отношении которых не осуществляется государственный кадастровый учет.

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, исключение необходимости госрегистрации иных имущественных прав на режимные объекты, кроме права собственности, позволит осуществить кадастровый учет таких объектов без внесения в ЕГРН сведений, составляющих гостайну и позволяющих отнести такие объекты недвижимости к режимным объектам. В том числе не нужно будет указывать в реестре наименование учреждения, к которому относится недвижимость.

При этом регистрация права собственности РФ осуществляется не только в отношении режимных объектов, но и в отношении недвижимого имущества, находящегося в казне Российской Федерации. В связи с этим отсутствие регистрации иных имущественных прав на объект недвижимости не может являться критерием для отнесения такого объекта к режимным.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению не только безопасности России в сфере защиты гостайны и защиты информации о соответствующих объектах недвижимого имущества, но и полноты публичного реестра недвижимости и налогообложения таких объектов в установленном Налоговым кодексом РФ порядке», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закона он вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

новость от 24 мая 2018 года

Министерство обороны России запретило проносить гаджеты на территорию режимных объектов, сообщают «Известия».

Речь идёт практически обо всех электронных устройствах — смартфонах, сотовых телефонах с камерами, ноутбуках, фото- и видеооборудовании, «умных» часах, фитнес-браслетах.

Как заявили в ведомстве, соответствующие правила уже начали действовать. Ограничения касаются режимных объектов и не распространяются на все воинские части.

Гаджеты нельзя проносить и на объекты, где работают с документами, содержащими гостайну.

В некоторых случаях устройство всё же можно взять, но для этого нужно заранее предоставить перечень оборудования, после чего будет выписан специальный пропуск.

Кроме того, внедряются превентивные методы технической защиты. К примеру, USB-порты на служебных компьютерах теперь работают только с сертифицированными устройствами. Для переноса данных с одного ПК на другой используются компакт-диски, причём количество устройств с возможностью записи CD-ROM сильно ограничено.

новость от 30 марта

В России сотрудникам ведомственной охраны объектов с 30 марта разрешено сбивать БПЛА, чтобы защититься от нападения.

Соответствующий ФЗ «О внесении изменений в закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты РФ» вступил в силу в четверг.

Теперь ведомственная охрана может пресекать нахождение дронов в воздушном пространстве, чтобы отразить нападение на охраняемые объекты, своих сотрудников и лиц, которые находятся на этих объектах.