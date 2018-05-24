Ещё
Минобороны России запретило проносить смартфоны и другие гаджеты на территорию режимных объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны России запретило проносить смартфоны и другие гаджеты на территорию режимных объектов 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Министерство обороны России запретило проносить гаджеты на территорию режимных объектов, сообщают «Известия».
Речь идёт практически обо всех электронных устройствах — смартфонах, сотовых телефонах с камерами, ноутбуках, фото— и видеооборудовании, «умных» часах, фитнес-браслетах.
Как заявили в ведомстве, соответствующие правила уже начали действовать. Ограничения касаются режимных объектов и не распространяются на все воинские части.
Гаджеты нельзя проносить и на объекты, где работают с документами, содержащими гостайну.
В некоторых случаях устройство всё же можно взять, но для этого нужно заранее предоставить перечень оборудования, после чего будет выписан специальный пропуск.
Кроме того, внедряются превентивные методы технической защиты. К примеру, USB-порты на служебных компьютерах теперь работают только с сертифицированными устройствами. Для переноса данных с одного ПК на другой используются компакт-диски, причём количество устройств с возможностью записи CD-ROM сильно ограничено.
В феврале СМИ сообщали, что глава Минобороны США Джеймс Мэттис рассматривает вопрос о введении запрета на пронос личных мобильных устройств в здание Пентагона.
RT на русском: последние новости
В КНДР заявили, что иностранные журналисты не смогут попасть на ядерный полигон к 23 мая СМИ рассказали подробности массового убийства в Якутии Минобороны России ответило на заявление голландского прокурора о крушении MH17 на Украине
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с Веркой Сердючкой101
Новые пенсии, трагедия на Кубани и другие события дня42
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль96
Война «Газпрома» с ЕС окончена: кто победил189
Москвич взял в заложники семью с ребенком31
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение