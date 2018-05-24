Минобороны России запретило проносить смартфоны и другие гаджеты на территорию режимных объектов

Речь идёт практически обо всех электронных устройствах — смартфонах, сотовых телефонах с камерами, ноутбуках, фото— и видеооборудовании, «умных» часах, фитнес-браслетах.

Как заявили в ведомстве, соответствующие правила уже начали действовать. Ограничения касаются режимных объектов и не распространяются на все воинские части.

Гаджеты нельзя проносить и на объекты, где работают с документами, содержащими гостайну.

В некоторых случаях устройство всё же можно взять, но для этого нужно заранее предоставить перечень оборудования, после чего будет выписан специальный пропуск.

Кроме того, внедряются превентивные методы технической защиты. К примеру, USB-порты на служебных компьютерах теперь работают только с сертифицированными устройствами. Для переноса данных с одного ПК на другой используются компакт-диски, причём количество устройств с возможностью записи CD-ROM сильно ограничено.