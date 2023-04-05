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29 минут назад

Бастрыкин отреагировал на шутки комиков Долгополова и Оганисяна про убийство военкора Татарского

Елена Прошина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить выступление российских комиков Долгополова и Оганисяна в Берлине, на котором те пошутили про убийство военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Уточняется, что с просьбой о проверке к Бастрыкину обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Поводом для проверки послужил юмористический скетч Долгополова и Оганесяна, в котором комики обыграли обстоятельства смерти военкора Владлена Татарского.

В сети появилось полное видео взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

«Во время выступления на сцене в Берлине Долгополов и Оганисян обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, что 2 апреля военкор Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге во время выступления в кафе.

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