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23 минуты назад

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге

Илья Родин

Известный блогер, военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной.

По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство. Его мощность составила более 200 граммов тротила.

Пострадали 15 человек.

По предварительным данным, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую Владу вручила девушка. Она вместе с другими гостями пришла на творческий вечер военкора.

Уточняется, что в кафе практически не было охраны. Отсутствовали также рамки и детекторы для проверки гостей.

В общей сложности, на вечере присутствовали порядка ста человек.

Происшествия,Видео,Владлен Татарский,
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