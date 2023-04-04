$79.36+1.4186.72+2.10
36 минут назад

Артему Уссу изменили меру пресечения

Елена Прошина

Адвокат сына губернатора Красноярского края Артёма Усса Алексей Тихомиров заявил, что его подзащитный добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, где ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тихомирова, Усс подробно ответил на все вопросы следователей, после чего его мера пресечения была изменена. Он также добавил, что абсолютно уверен в невиновности своего подзащитного.

«Не имею права раскрывать данные предварительного расследования. Но не сомневаюсь, что следственным органам удастся установить его невиновность в соответствующие процессуальным процедурам сроки», – подчеркнул Тихомиров.

Артем Усс прокомментировал побег из-под домашнего ареста в Италии

Напомним, что в США Артёма Усса обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Позже его задержали в Италии, но Уссу удалось сбежать из-под ареста.

Общество,Происшествия,Видео,Артем Усс,Алексей Тихомиров,МВД России,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий