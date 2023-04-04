Адвокат сына губернатора Красноярского края Артёма Усса Алексей Тихомиров заявил, что его подзащитный добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, где ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тихомирова, Усс подробно ответил на все вопросы следователей, после чего его мера пресечения была изменена. Он также добавил, что абсолютно уверен в невиновности своего подзащитного.

«Не имею права раскрывать данные предварительного расследования. Но не сомневаюсь, что следственным органам удастся установить его невиновность в соответствующие процессуальным процедурам сроки», – подчеркнул Тихомиров.