Актриса Наталия Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации. Соответствующее заявление она сделала в беседе с «РИА Новости».

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По словам Белохвостиковой, сегодня ее внуку исполнилось три года и она с самого утра «пьет шампанское», отмечая это событие.

«Я в растерянности сама, не знаю, что происходит. Чепуха полная, конечно», — добавила она.