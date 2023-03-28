Актриса Наталия Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации. Соответствующее заявление она сделала в беседе с «РИА Новости».
По словам Белохвостиковой, сегодня ее внуку исполнилось три года и она с самого утра «пьет шампанское», отмечая это событие.
«Я в растерянности сама, не знаю, что происходит. Чепуха полная, конечно», — добавила она.
Актриса подчеркнула, что сейчас она играет с внуком и помогает ему распаковывать роботов. Ранее РЕН ТВ сообщал, что Белохвостикову госпитализировали в одну из больниц Москвы. По данным телеканала, причиной стали боли в ногах.