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52 минуты назад

Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации

Елена Прошина

Актриса Наталия Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации. Соответствующее заявление она сделала в беседе с «РИА Новости».

Белохвостикова опровергла слухи о своей госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Белохвостиковой, сегодня ее внуку исполнилось три года и она с самого утра «пьет шампанское», отмечая это событие.

«Я в растерянности сама, не знаю, что происходит. Чепуха полная, конечно», — добавила она.

Актриса подчеркнула, что сейчас она играет с внуком и помогает ему распаковывать роботов. Ранее РЕН ТВ сообщал, что Белохвостикову госпитализировали в одну из больниц Москвы. По данным телеканала, причиной стали боли в ногах.

Общество,Наталия Белохвостикова,
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