Канал РЕН ТВ сообщил о госпитализации актрисы Натальи Белохвостиковой в одну из больницы Москвы. Канал утверждает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что причиной стали боли в ногах.

По данным РЕН ТВ, в последнее время дискомфорт, который актриса испытывала при ходьбе, усилился, а лечение не дало нужного эффекта.

Telegram-канал «112» уточняет, что 71-летней актрисе назначили тщательное обследование.

Наталья Белохвостикова - народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР. Среди самых известных ее работ - роли в фильмах «Красное и черное», «У озера», «Тегеран-43».