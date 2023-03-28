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58 минут назад

СМИ: Белохвостикову госпитализировали в Москве

Мария Иванова

Канал РЕН ТВ сообщил о госпитализации актрисы Натальи Белохвостиковой в одну из больницы Москвы. Канал утверждает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что причиной стали боли в ногах.

По данным РЕН ТВ, в последнее время дискомфорт, который актриса испытывала при ходьбе, усилился, а лечение не дало нужного эффекта.

Telegram-канал «112» уточняет, что 71-летней актрисе назначили тщательное обследование.

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Наталья Белохвостикова - народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР. Среди самых известных ее работ - роли в фильмах «Красное и черное», «У озера», «Тегеран-43».

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что актриса перенесла операцию на сердце, но ее семья это опровергла.

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