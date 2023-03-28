Эксперт оценил запрет на использование образов муми-троллей в России

Специалист по авторским правам Павел Сурков прокомментировал решение финской компании Moomin Characters запретить использование образов муми-троллей на территории России.
Вместе с тем эксперт допустил, что использование образов персонажей Янссон продолжится в России в "пиратском формате".
"Пиратство всегда было и будет. Оно неизбежно. Поэтому возможно, что кто-то решит "запиратить" муми-троллей, например, сделать игрушки. Но дальше возникают вопросы: как быстро об этом узнают правообладатели и как они будут действовать", — сказал собеседник Рамблера.
Он отметил, что вопрос о неправомерном использовании образов муми-тролей в России в случае выявления подобных фактов должен решаться на уровне международных организаций.
"И тогда возникает вопрос о позиции России в части легитимности действий этих международных организаций... Поэтому, как мне кажется, заявление компании Moomin Characters - это некое высказывание ее политической и социальной позиции", — сказал Сурков.
Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не затронет российскую рок-группу "Мумий Тролль", первое слово в названии которой заканчивается на "й".
"К муми-троллям она не имеет ни малейшего отношения", — заявил он.
Вместе с тем Сурков ответил на вопрос о том, сможет ли Россия в качестве ответной меры запретить использование образа Чебурашки.
"Тут нужно обращаться к российским правообладателям на образ Чебурашки. Если они по какой-то причине захотят запретить его использование за пределами России, то могут это сделать. Но зачем им это? Чебурашка очень популярен во многих странах, например в Японии. И использование образа Чебурашки по франшизе в Японии приносит "Союзмультфильму" определенный доход", — сказал Сурков.
Ранее компания Moomin Characters, которой управляют члены семьи создавшей образы муми-троллей писательницы Туве Янссон, запретила использование персонажей в России. По данным издания VPost, она перестала выдавать соответствующие лицензии, а также не продлевает действующие соглашения.