Эксперт оценил запрет на использование образов муми-троллей в России

"Тут нужно обращаться к российским правообладателям на образ Чебурашки. Если они по какой-то причине захотят запретить его использование за пределами России, то могут это сделать. Но зачем им это? Чебурашка очень популярен во многих странах, например в Японии. И использование образа Чебурашки по франшизе в Японии приносит "Союзмультфильму" определенный доход", — сказал Сурков.