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1 час назад

Эксперт оценил запрет на использование образов муми-троллей в России

Семён Капранов
Павел Сурковэксперт

Специалист по авторским правам Павел Сурков прокомментировал решение финской компании Moomin Characters запретить использование образов муми-троллей на территории России.

Я бы не сказал, что образы муми-троллей распространены в России, но, например, на этой неделе в одном из московских торгово-развлекательных центров планировался "Весенний фестиваль муми-троллей". И там, безусловно, была история про использование этих образов.

Однако компания Moomin Characters в своем праве. Все герои серии о муми-троллях зарегистрированы как отдельные торговые марки. Соответственно, на их коммерческое использование нужно получать разрешение от правообладателей, то есть от наследников Туве Янссон. Раз они решили не предоставлять РФ лицензию на использование персонажей, то, к сожалению, коммерческое использование образов становится невозможным. Те, кто хочет оставаться в правовом поле и следовать запрету, не будут использовать образы.
Павел Сурков
Павел СурковЮрист, специалист по авторским правам и музыкальный журналист

Вместе с тем эксперт допустил, что использование образов персонажей Янссон продолжится в России в "пиратском формате".

"Пиратство всегда было и будет. Оно неизбежно. Поэтому возможно, что кто-то решит "запиратить" муми-троллей, например, сделать игрушки. Но дальше возникают вопросы: как быстро об этом узнают правообладатели и как они будут действовать", — сказал собеседник Рамблера.

Он отметил, что вопрос о неправомерном использовании образов муми-тролей в России в случае выявления подобных фактов должен решаться на уровне международных организаций.

"И тогда возникает вопрос о позиции России в части легитимности действий этих международных организаций... Поэтому, как мне кажется, заявление компании Moomin Characters - это некое высказывание ее политической и социальной позиции", — сказал Сурков.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не затронет российскую рок-группу "Мумий Тролль", первое слово в названии которой заканчивается на "й".

"К муми-троллям она не имеет ни малейшего отношения", — заявил он.

Вместе с тем Сурков ответил на вопрос о том, сможет ли Россия в качестве ответной меры запретить использование образа Чебурашки.

"Тут нужно обращаться к российским правообладателям на образ Чебурашки. Если они по какой-то причине захотят запретить его использование за пределами России, то могут это сделать. Но зачем им это? Чебурашка очень популярен во многих странах, например в Японии. И использование образа Чебурашки по франшизе в Японии приносит "Союзмультфильму" определенный доход", — сказал Сурков.

Ранее компания Moomin Characters, которой управляют члены семьи создавшей образы муми-троллей писательницы Туве Янссон, запретила использование персонажей в России. По данным издания VPost, она перестала выдавать соответствующие лицензии, а также не продлевает действующие соглашения.

Общество,Видео,Павел Сурков,
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