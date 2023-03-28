Наследники Туве Янссон запретили использовать образы муми-троллей в РФ

Финская компания Moomin Characters запретила использование образов муми-троллей на территории России. Об этом сообщает издание VPost.

Из-за санкций и своей позиции по конфликту на Украине компания больше не предоставляет российским организациям лицензию на использование персонажей. Кроме того, Moomin Characters не стала продлевать уже действующие соглашения. Отмечается, что из-за сложившейся ситуации в московском ТРЦ «Афимолл» пришлось экстренно отменить «Весенний фестиваль муми-троллей». Мероприятие должно было состояться на этой неделе.

Напомним, что муми-тролли появились в произведениях финской писательницы Туве Янссон. Вместе с братом Ларсом она основала компанию Moomin Characters в 1958 году, которая получила авторские права на персонажей. Ей до сих пор управляют члены семьи.