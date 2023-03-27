В Минпросвещения рассказали о новом учебнике обществознания

«Cуверенное, независимое и самодостаточное развитие страны означает наличие военного, экономического, научного, технологического, культурного и обязательно образовательного суверенитета», – добавил во время научно-практической конференции «Правовое образование и правовое просвещение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях».