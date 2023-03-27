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40 минут назад

В Минпросвещения рассказали о новом учебнике обществознания

Елена Прошина

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о подготовке нового учебника обществознания, главной идеей которого будет «понимание безусловной ценностью государственного суверенитета России». Об этом сообщает РИА «Новости».

В Минпросвещения рассказали о новом учебнике обществознания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кравцов уточнил, что подготовка нового учебника ведётся с поручением президента России.

«Cуверенное, независимое и самодостаточное развитие страны означает наличие военного, экономического, научного, технологического, культурного и обязательно образовательного суверенитета», – добавил во время научно-практической конференции «Правовое образование и правовое просвещение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях».

По словам министра, новый учебник обществознания будет фокусироваться на определении роли России в формировании справедливого миропорядка и равенства стран и народов.

Ранее Сергей Кравцов ответил на вопрос об отмене ЕГЭ.

Общество,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
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