В Минпросвещения рассказали о новом учебнике обществознания

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о подготовке нового учебника обществознания, главной идеей которого будет «понимание безусловной ценностью государственного суверенитета России». Об этом сообщает РИА «Новости».
Кравцов уточнил, что подготовка нового учебника ведётся с поручением президента России.
«Cуверенное, независимое и самодостаточное развитие страны означает наличие военного, экономического, научного, технологического, культурного и обязательно образовательного суверенитета», – добавил во время научно-практической конференции «Правовое образование и правовое просвещение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях».
По словам министра, новый учебник обществознания будет фокусироваться на определении роли России в формировании справедливого миропорядка и равенства стран и народов.
Ранее Сергей Кравцов ответил на вопрос об отмене ЕГЭ.