В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
37 минут назад

Кравцов оценил предложение отменить ЕГЭ

Елена Прошина

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ответил на вопрос об отмене ЕГЭ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кравцов озвучил позицию по отмене ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС

По словам Кравцова, в сфере образования необходимо тщательно обдумывать все инициативы.

«На мой взгляд, все решения в сфере образования должны очень тщательно обсуждаться. Я, может быть, покажусь консервативным, но я считаю, что нужно обсуждать, нельзя принимать решения... сиюминутные в сфере образования», – заявил он.

Кравцов также добавил, что сейчас в России находится 18 миллионов школьников, более миллиона учителей и 40 тысяч школ. По его словам, процедура ЕГЭ совершенствуется, а Минпросвещения открыты к диалогу и дальнейшему развитию ЕГЭ.

«Но что очень важно – важно сохранить объективность. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что экзамен проходит объективно, нет никаких утечек, нет тестовой части», – подчеркнул Кравцов.

Ранее об отмене ЕГЭ высказался премьер-министр России Михаил Мишустин.

Общество,Михаил Мишустин,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий