Кравцов озвучил позицию по отмене ЕГЭ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ответил на вопрос об отмене ЕГЭ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Кравцова, в сфере образования необходимо тщательно обдумывать все инициативы.
«На мой взгляд, все решения в сфере образования должны очень тщательно обсуждаться. Я, может быть, покажусь консервативным, но я считаю, что нужно обсуждать, нельзя принимать решения... сиюминутные в сфере образования», – заявил он.
Кравцов также добавил, что сейчас в России находится 18 миллионов школьников, более миллиона учителей и 40 тысяч школ. По его словам, процедура ЕГЭ совершенствуется, а Минпросвещения открыты к диалогу и дальнейшему развитию ЕГЭ.
«Но что очень важно – важно сохранить объективность. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что экзамен проходит объективно, нет никаких утечек, нет тестовой части», – подчеркнул Кравцов.
Ранее об отмене ЕГЭ высказался премьер-министр России Михаил Мишустин.