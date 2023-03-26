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58 минут назад

Пересыхают реки и озера: что происходит с климатом в Европе

Александр Котлеткин

Прошлогоднее лето в Европе выдалось рекордно жарким и засушливым. Аномально высокая температура привела к пересыханию озер и водохранилищ, рекордно упал уровень воды в реках.

1/15 Засуха на болоте Панта-де-ла-Баэльс, Испания
Фото: Zuma/ТАСС
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2/15 Засуха на реке По возле Мурацци, Италия
Фото: Zuma/ТАСС
3/15 В Венеции упал уровень воды в каналах из-за отсутствия осадков
Фото: ТАСС
4/15 Засуха в северной Италии
Фото: Zuma/ТАСС
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5/15 Летняя засуха в Великобритании с борта МКС
Фото: Zuma/ТАСС
6/15 Засуха на юге Франции
Фото: EPA/ТАСС
7/15 Уровень воды в озере Гарда в Италии
Фото: Zuma/ТАСС
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8/15 Отсутствие осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула
Фото: EPA/ТАСС
9/15 Засуха в альпийском регионе
Фото: DPA/ТАСС
10/15 Засуха в водохранилище Риалб, Испания
Фото: Zuma/ТАСС
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11/15 Засуха на болоте Панта-де-ла-Баэльс, Испания
Фото: Zuma/ТАСС
12/15 Засуха на юге Франции
Фото: EPA/ТАСС
13/15 В Венеции упал уровень воды в каналах из-за отсутствия осадков
Фото: Zuma/ТАСС
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14/15 Протест против изменения климата в День воды, Испания
Фото: Zuma/ТАСС
15/15 Мертвый лес в Германии
Фото: DPA/ТАСС

К сожалению для жителей Европы минувшая зима не принесла облегчения и стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Так, в Швейцарии была зафиксирована самая высокая зимняя температура к северу от Альп: + 19,4 °C. На севере Испании в январе было + 25°C. Об этом сообщает портал Atorus.ru.

Из-за отсутствия снега были вынуждены закрыться некоторые горнолыжные курорты Франции и Швейцарии. В Венеции после продолжительного отсутствия дождей пересохли знаменитые каналы. В это же время власти Германии из-за обмеления рек приостановили речные круизы по Рейну. А Франция в январе и в феврале пережила настоящий сухой сезон. В стране в течение 32 дней не выпало значительных осадков.

Схожие проблемы и в Италии. Уровень воды в озере Гарда настолько низок, что теперь можно дойти до острова посередине водоема по полосе на дне озера. в это же время самая длинная река в Италии По, потеряла больше половины воды.

По прогнозам метеорологов вероятность новой рекордной летней жары в Европе составляет 60%. Экологи бьют в набат и призывают срочно сократить потребление воды в ЕС.

Кадры необычной зимней засухи – в галерее «Рамблера».

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