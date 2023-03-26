Пересыхают реки и озера: что происходит с климатом в Европе

Прошлогоднее лето в Европе выдалось рекордно жарким и засушливым. Аномально высокая температура привела к пересыханию озер и водохранилищ, рекордно упал уровень воды в реках.

1/15 Засуха на болоте Панта-де-ла-Баэльс, Испания Фото: Zuma/ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Засуха на реке По возле Мурацци, Италия Фото: Zuma/ТАСС 3/15 В Венеции упал уровень воды в каналах из-за отсутствия осадков Фото: ТАСС 4/15 Засуха в северной Италии Фото: Zuma/ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Летняя засуха в Великобритании с борта МКС Фото: Zuma/ТАСС 6/15 Засуха на юге Франции Фото: EPA/ТАСС 7/15 Уровень воды в озере Гарда в Италии Фото: Zuma/ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Отсутствие осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула Фото: EPA/ТАСС 9/15 Засуха в альпийском регионе Фото: DPA/ТАСС 10/15 Засуха в водохранилище Риалб, Испания Фото: Zuma/ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Засуха на болоте Панта-де-ла-Баэльс, Испания Фото: Zuma/ТАСС 12/15 Засуха на юге Франции Фото: EPA/ТАСС 13/15 В Венеции упал уровень воды в каналах из-за отсутствия осадков Фото: Zuma/ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Протест против изменения климата в День воды, Испания Фото: Zuma/ТАСС 15/15 Мертвый лес в Германии Фото: DPA/ТАСС

К сожалению для жителей Европы минувшая зима не принесла облегчения и стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Так, в Швейцарии была зафиксирована самая высокая зимняя температура к северу от Альп: + 19,4 °C. На севере Испании в январе было + 25°C. Об этом сообщает портал Atorus.ru.

Из-за отсутствия снега были вынуждены закрыться некоторые горнолыжные курорты Франции и Швейцарии. В Венеции после продолжительного отсутствия дождей пересохли знаменитые каналы. В это же время власти Германии из-за обмеления рек приостановили речные круизы по Рейну. А Франция в январе и в феврале пережила настоящий сухой сезон. В стране в течение 32 дней не выпало значительных осадков.

Схожие проблемы и в Италии. Уровень воды в озере Гарда настолько низок, что теперь можно дойти до острова посередине водоема по полосе на дне озера. в это же время самая длинная река в Италии По, потеряла больше половины воды.

По прогнозам метеорологов вероятность новой рекордной летней жары в Европе составляет 60%. Экологи бьют в набат и призывают срочно сократить потребление воды в ЕС.