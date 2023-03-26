Пересыхают реки и озера: что происходит с климатом в Европе

Прошлогоднее лето в Европе выдалось рекордно жарким и засушливым. Аномально высокая температура привела к пересыханию озер и водохранилищ, рекордно упал уровень воды в реках.
К сожалению для жителей Европы минувшая зима не принесла облегчения и стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Так, в Швейцарии была зафиксирована самая высокая зимняя температура к северу от Альп: + 19,4 °C. На севере Испании в январе было + 25°C. Об этом сообщает портал Atorus.ru.
Из-за отсутствия снега были вынуждены закрыться некоторые горнолыжные курорты Франции и Швейцарии. В Венеции после продолжительного отсутствия дождей пересохли знаменитые каналы. В это же время власти Германии из-за обмеления рек приостановили речные круизы по Рейну. А Франция в январе и в феврале пережила настоящий сухой сезон. В стране в течение 32 дней не выпало значительных осадков.
Схожие проблемы и в Италии. Уровень воды в озере Гарда настолько низок, что теперь можно дойти до острова посередине водоема по полосе на дне озера. в это же время самая длинная река в Италии По, потеряла больше половины воды.
По прогнозам метеорологов вероятность новой рекордной летней жары в Европе составляет 60%. Экологи бьют в набат и призывают срочно сократить потребление воды в ЕС.
Кадры необычной зимней засухи – в галерее «Рамблера».