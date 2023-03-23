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9 минут назад

«Болезнь не ушла в прошлое»: эксперт о рисках распространения холеры в мире

Семён Капранов
Николай Дубинин эксперт

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о выявлении случаев холеры в 24 странах, а также оценил риск распространения инфекции в мире. По его словам, человечество не застраховано от новой пандемии холеры.

Холера - это природно-очаговое заболевание. И в мире известно несколько природных очагов в разных регионах - в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и в Африке. Теоретические риски распространения существуют всегда. Там люди болеют холерой, и оттуда она может распространяться дальше. В мире уже происходили пандемии холеры. Последняя из них была не так давно - в 1970-х годах. Она была вызвана возбудителем Эль-Тор. И сейчас возможна аналогичная пандемия. Мы видим это на примере ситуации с коронавирусом, который тоже является природно-очаговым заболеванием. Пандемии ковида никто не ждал, но она произошла.

Холера передается фекально-оральным путем. И холерный вибрион, который выделяют заболевшие, во время вспышки эпидемии распространен на местности. Он в основном передается через воду - проникает в водоемы, водохранилища и даже водопроводные системы. В основном это характерно для теплых стран. Но у нас - в Астрахани - тоже были подобные случаи во время пандемии 70-х годов. Поэтому для южных регионов России это особенно актуально.
Николай Дубинин
Николай Дубинин Врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов»
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Специалист отметил, что заболевшие холерой люди в основном погибают от обезвоживания.

"Компенсировать потерю жидкости сложно, поэтому смертность от холеры высокая. Но даже без каких-либо антибиотиков человек выздоравливает сам, если он до этого не умер от обезвоживания. Антибиотики, конечно, применяются, они немного ускоряют ход лечения - человек выздоравливает на 1-3 дня быстрее. Но самое главное - это регидратация организма [восполнение потерь жидкости - прим. ред.], насыщение организма жидкостями с минеральными веществами", — сказал специалист.

По словам Дубиниа, тот факт, что сообщения о новых случаях холеры на данный момент поступают из уже 24 стран, вызывает опасения.

"В Северном полушарии наступает жаркий период. И, конечно, мы не застрахованы от пандемии холеры. Эта болезнь не ушла в прошлое. Природные очаги все еще существуют. И чтобы бороться с заболеванием, нам нужно их исследовать, изолировать и контролировать", — сказал медик, отметив при этом, что случаев заболевания холерой в России в настоящее время нет.

Ранее в ВОЗ заявили, что организация расценивает риск дальнейшего распространения холеры в мире как очень высокий. Как отмечает ВОЗ в опубликованном в ночь на четверг информационном бюллетене, по состоянию на 20 марта из 24 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания.

Общество,Николай Дубинин,ВОЗ,Мнения,
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