«Болезнь не ушла в прошлое»: эксперт о рисках распространения холеры в мире

Холера - это природно-очаговое заболевание. И в мире известно несколько природных очагов в разных регионах - в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и в Африке. Теоретические риски распространения существуют всегда. Там люди болеют холерой, и оттуда она может распространяться дальше. В мире уже происходили пандемии холеры. Последняя из них была не так давно - в 1970-х годах. Она была вызвана возбудителем Эль-Тор. И сейчас возможна аналогичная пандемия. Мы видим это на примере ситуации с коронавирусом, который тоже является природно-очаговым заболеванием. Пандемии ковида никто не ждал, но она произошла.



Холера передается фекально-оральным путем. И холерный вибрион, который выделяют заболевшие, во время вспышки эпидемии распространен на местности. Он в основном передается через воду - проникает в водоемы, водохранилища и даже водопроводные системы. В основном это характерно для теплых стран. Но у нас - в Астрахани - тоже были подобные случаи во время пандемии 70-х годов. Поэтому для южных регионов России это особенно актуально.

Николай Дубинин Врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов»