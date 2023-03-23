«Болезнь не ушла в прошлое»: эксперт о рисках распространения холеры в мире

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о выявлении случаев холеры в 24 странах, а также оценил риск распространения инфекции в мире. По его словам, человечество не застраховано от новой пандемии холеры.
Специалист отметил, что заболевшие холерой люди в основном погибают от обезвоживания.
"Компенсировать потерю жидкости сложно, поэтому смертность от холеры высокая. Но даже без каких-либо антибиотиков человек выздоравливает сам, если он до этого не умер от обезвоживания. Антибиотики, конечно, применяются, они немного ускоряют ход лечения - человек выздоравливает на 1-3 дня быстрее. Но самое главное - это регидратация организма [восполнение потерь жидкости - прим. ред.], насыщение организма жидкостями с минеральными веществами", — сказал специалист.
По словам Дубиниа, тот факт, что сообщения о новых случаях холеры на данный момент поступают из уже 24 стран, вызывает опасения.
"В Северном полушарии наступает жаркий период. И, конечно, мы не застрахованы от пандемии холеры. Эта болезнь не ушла в прошлое. Природные очаги все еще существуют. И чтобы бороться с заболеванием, нам нужно их исследовать, изолировать и контролировать", — сказал медик, отметив при этом, что случаев заболевания холерой в России в настоящее время нет.
Ранее в ВОЗ заявили, что организация расценивает риск дальнейшего распространения холеры в мире как очень высокий. Как отмечает ВОЗ в опубликованном в ночь на четверг информационном бюллетене, по состоянию на 20 марта из 24 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания.