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40 минут назад

ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения холеры в мире

ТАССиещё 3

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает риск дальнейшего распространения холеры в мире как очень высокий. Как отмечает ВОЗ в опубликованном в ночь на четверг информационном бюллетене, по состоянию на 20 марта из 24 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания.

ВОЗ предупредила о риске холеры на глобальном уровне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 11 февраля 2023 года, когда был опубликован предыдущий обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Четыре новые страны сообщили о вспышках болезни, а их общее число по состоянию на 20 марта достигло 24", - отметили в ВОЗ. "Учитывая нынешнюю ситуацию, ВОЗ расценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в сообщении.

С начала 2023 года вспышки холеры расширились в Юго-Восточной Африке. Специалистов беспокоит, в частности, потенциальное ухудшение в марте ситуации в Малави и Мозамбике из-за циклона "Фредди". Новые вспышки были зарегистрированы в начале года в Замбии, Зимбабве, Танзании, ЮАР, а также в регионе Африканского Рога. "Общая способность реагировать на многочисленные и одновременные вспышки продолжает испытывать напряжение ввиду глобальной нехватки ресурсов, включая нехватку оральной вакцины от холеры", - отмечается в сообщении ВОЗ.

Особую обеспокоенность у организации вызывает высокая смертность, связанная с холерой. Многие страны "сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы", сообщила ВОЗ. В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке - 2,9%, что представляет собой "значительное превышение допустимого уровня", составляющего менее 1%, и "является самым высоким показателем, зарегистрированным более чем за десятилетие", отмечается в сообщении.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной пищей или водой.

Наука и техника,ВОЗ,
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