Власти Крыма не планируют вводить ограничения для туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никаких ограничений для посещения полуострова туристами в данный момент не планируется. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Аксенова, работы правоохранительных органов будет достаточно, чтобы исключить риск каких-либо провокаций.
«Никаких отдельных ограничений для туристов здесь не будет. Сил на патрулирование и поддержание общественного порядка достаточно», – сказал он.
Аксенов также добавил, что в этом году Крым посетят туристы из новых регионов России. Впрочем, прогнозировать туристический поток более подробно Аксенов не стал.
Ранее Аксенов озвучил шансы Украины взять Крым.