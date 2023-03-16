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40 минут назад

Власти Крыма не планируют вводить ограничения для туристов

Елена Прошина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никаких ограничений для посещения полуострова туристами в данный момент не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Крыма не планируют вводить ограничения для туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Аксенова, работы правоохранительных органов будет достаточно, чтобы исключить риск каких-либо провокаций.

«Никаких отдельных ограничений для туристов здесь не будет. Сил на патрулирование и поддержание общественного порядка достаточно», – сказал он.

Аксенов также добавил, что в этом году Крым посетят туристы из новых регионов России. Впрочем, прогнозировать туристический поток более подробно Аксенов не стал.

Ранее Аксенов озвучил шансы Украины взять Крым.

Общество,Сергей Аксенов,
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