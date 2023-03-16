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59 минут назад

Аксенов оценил шансы Украины взять Крым

Елена Прошина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные не смогу взять Крым. По его словам, после фортификации и формирования обороны полуострову ничто не может угрожать. Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым-24».

Аксенов также добавил, что украинские власти, фантазирующие о захвате Крыма, «будут купаться на полуострове только в тюремной камере». По его мнению, такие идеи подбрасывают США, так как им это выгодно. При этом американская сторона в этой ситуации ничем не рискует, поскольку находится в выгодном положении.

«Толкают дурачков на конфликт. Они понимают, что отрезали им все пути отступления», - заметил Аксенов.

Аксенов: работы по созданию линии обороны в Крыму продолжаются

Кроме того, глава полуострова также сообщил, что ВСУ пытаются прощупать оборону Крыма, используя для этого беспилотники. По его словам, украинским военным постоянно поставляют новую технику для экспериментов.

Политика,Видео,Сергей Аксенов,
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