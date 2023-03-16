Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные не смогу взять Крым. По его словам, после фортификации и формирования обороны полуострову ничто не может угрожать. Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым-24».

Аксенов также добавил, что украинские власти, фантазирующие о захвате Крыма, «будут купаться на полуострове только в тюремной камере». По его мнению, такие идеи подбрасывают США, так как им это выгодно. При этом американская сторона в этой ситуации ничем не рискует, поскольку находится в выгодном положении.

«Толкают дурачков на конфликт. Они понимают, что отрезали им все пути отступления», - заметил Аксенов.