Путин обозначил свою позицию по вопросу отмены ЕГЭ

Президент России Владимир Путин не согласен с тем, что полная отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников поможет улучшить качество и доступность образования.

"Для всех должны быть открыты двери, и для девочек тоже, во все направления развития. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, все-таки, это спорная точка зрения", - подчеркнул он, выступая в четверг на съезде РСПП. Так он отреагировал на предложение одного из участников встречи, который поделился переживаниями за своих дочек.

У единого госэкзамена есть минусы, но он открывает возможности для детей с периферии, заявил президент.

"У ЕГЭ есть много минусов, и я знаю. И многие наши граждане возмущаются над "чудничеством", которое имеет место быть в этой системе. Это правда, это существует. Но с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках. Для них - детей с периферии - открываются возможности учиться в ведущих высших школах страны. Именно с помощью ЕГЭ", - подчеркнул он. Так глава государства отреагировал на просьбу отменить ЕГЭ.

По его мнению, нужно и дальше совершенствовать систему ЕГЭ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что прежде, чем отменять единый государственный экзамен (ЕГЭ), нужно все серьезно взвесить. Такое мнение он высказал, комментируя в среду предложение лидера фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова.

"Насчет ЕГЭ - отмены или каких-то других вещей - надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы - надо на все серьезно посмотреть", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что требования к новым специальностям должны быть реализованы к внесению поправок в нормативные акты. По его мнению, это позволит дать специалисту "правильно и нормально отучиться, получить классное образование, быть востребованным в отрасли".

"Кроме того, хотел бы, чтобы не забыли о профессионалитете. Программа профессионалитета, которая сегодня реализуется в семидесяти кластерах по пятнадцати отраслевым направлениям, - это очень серьезное дело. Профессионалитет становится такой мощной опорой для нашей новой промышленности, для экономики, строительства, сельского хозяйства", - сказал Мишустин, отметив, что в программу планируется добавить еще 170 кластеров и такие специальности, как радиоэлектроника, робототехника, фармацевтика.

В ходе встречи фракции "Справедливая Россия - За правду" с председателем правительства в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в Госдуме лидер справороссов Сергей Миронов предложил полностью отменить ЕГЭ в России. "Мы настаиваем на ликвидации единого государственного экзамена как очень вредного, который ведет к разрушению нашего образования", - подчеркнул парламентарий.

Такие серьезные и важные решения, как отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ), нельзя принимать без широкого обсуждения и учета мнений родителей и учеников. Об этом сообщили в Минпросвещения России, передает РИА Новости.

«Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей», — высказались об идее отменить такую форму итоговой аттестации в Минпросвещения.

Там добавили, что ЕГЭ каждый год становится лучше, а его процедура в сложившемся виде далека от первоначальной. Помимо этого, для решения любого задания экзамена требуется умение рассуждать логически и знать определенный предмет. В вопросах, на которые подразумевается развернутый ответ, нужны глубокие предметные знания, творческий подход и другие навыки.

Ранее MIR24.TV писал о том, что Россия возвращается к традиционной системе высшего образования с разделением на специалитет и магистратуру/ординатуру, а аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования. На фоне предстоящих реформ многие общественные и политические деятели стали выступать за отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Так, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным предложил полностью отменить ЕГЭ в России. Миронов назвал экзамен вредным и заявил, что он «ведет к разрушению нашего образования». Мишустин в ответ заметил, что прежде, чем отменять ЕГЭ, «нужно все серьезно взвесить».

Предложения об отмене ЕГЭ в России ранее звучали и из уст других политиков. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявлял, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло. Его позицию поддержал депутат Султан Хамзаев, назвавший ЕГЭ «оболванивающей практикой». Тем временем в Рособрнадзоре сообщение о возможной отмене госэкзамена опровергли.

Стоит ли отменять ЕГЭ в российских школах и почему одни считают этот вид экзамена «оболваниванием», а другие – одним из лучших способов проверки знаний, мы спросили у педагогов.

Преподаватель-методист английского языка, основатель онлайн-школы «The Intellect Academy», к.п.н. Инесса Васильева признается: долгое время она выступала против введения единого госэкзамена, но со временем ее позиция изменилась.

«Лично я 20 лет назад была ярым противником вхождения России в Болонскую систему. Пыталась бороться с введением ЕГЭ (особенно в том варианте, который был предложен изначально, где было «галочковое» угадывание ответов и примитивизм). Знаю, что у многих людей до сих пор ЕГЭ вызывает негативную реакцию именно в связи с первыми тестовыми заданиями двадцати- и пятнадцатилетней давности.



Но время внесло свои коррективы. Невозможно не признать, что ЕГЭ претерпел значительные изменения в лучшую сторону, стал сложнее. Появилось множество творческих заданий. Теперь без твердых, порой очень глубоких знаний предмета экзамен на высокий балл не сдашь.



Главное – сформированы четкие критерии оценивания всех заданий. Учителя четко понимают, как готовить к этому формату проверки знаний. Новое поколение выпускников уже адаптировано именно под него, взрощено на учебниках и программах, на него заточенных», – говорит Инесса Васильева.

Педагог уверена: просто так упразднить ЕГЭ нельзя, нужно сперва предложить адекватную замену.

«Государством на этот многолетний проект затрачено огромное количество средств налогоплательщиков – нас с вами, – напоминает эксперт. – И теперь, признаюсь, я бы скорее оставила все как есть, не стала бы бездумно отменять ЕГЭ. Во всяком случае это решение не может приниматься спонтанно, в одночасье, без долгосрочного серьезного планирования последовательности шагов. Процесс может быть только при условии разработки, постепенного экспериментального введения и апробации новых программ для нового формата экзамена. Иначе получится опять: мы старый «мир /.../ разрушим /.../ до основанья, а затем...»

На этот многолетний процесс перехода требуются огромные средства, которые в настоящее время нужны в других, более актуальных направлениях развития страны, считает Инесса Васильева.

«Отменяя, нужно сразу предлагать. Я пока ясных конкретных предложений, кроме возвращения к старой советской системе образования, не вижу. И это уже, простите, прошлый век», – говорит педагог.

Но есть и те, кто активно критикует ЕГЭ, считая, что такой формат заставляет учащихся воспринимать информацию сжато, поверхностно, а мыслить – упрощенно.

«Конечно, ЕГЭ нужно отменять, – уверен доцент Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов. – На эту тему высказывалось много компетентных людей, но вопрос так и не решен. Скоро у нас среди учителей и преподавателей просто не останется тех, кто в состоянии логически мыслить и быть носителем того образования, которое было у нас раньше, результатом которого были выдающиеся достижения в науке, технике, искусстве. Давно уже существует множество исследований, доказывающих необратимые последствия того образования, которое у нас сейчас все еще существует».

Какие-то изменения в высшем образовании вопрос не решат, считает Трофимов: «Сейчас в вузы приходят те ребята, которые являются результатом образования в детских учреждениях и школах – это примитивное наглядно-образное мышление, неспособность к обучению, низкий уровень культуры. Из таких ребят сделать тех специалистов, которые были раньше, просто невозможно, у них мозг не в состоянии это сделать. Показываемая результативность является демонстрацией успешности, которой в реальности не существует».

Отмена ЕГЭ – это лишь видимая часть айсберга проблем российской системы образования, вызванных непродуманной интеграцией в мировое научно-образовательное пространство, считает декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин.

«Советская система образования учила разбираться в проблемах, интеграция в Болонскую систему – научила обучающихся нажимать кнопки, запоминая правильные ответы. Возникает закономерный вопрос: почему чиновники активизировались только сейчас, когда проблема прозвучала на уровне высшей государственной власти? Двадцать лет всех все устраивало?!» – задается вопросом эксперт.

При этом у ЕГЭ есть ряд плюсов, признает Гатауллин, а именно – трансформация системы поступления в вузы. «Далеко не все получают высокий балл заслуженно. И даже честным абитуриентам часто приходится тратить деньги на репетиторов, чтобы попасть на бюджет», – говорит он.

«Учить необходимо таким образом, чтобы родители не были вынуждены тратить дополнительные средства на подготовку детей к поступлению в вузы, – убежден Гатауллин. – Именно так надо оценивать качество школьной подготовки, а годность полученных компетенций и навыков за время обучения в университете проверят работодатели».

Несмотря на обоснованную критику единого государственного экзамена, он открывает для выпускников школ широкие возможности по выбору места для продолжения дальнейшего обучения, отмечает и. о. декана факультета технологического предпринимательства университета «Синергия» Ольга Харина.

«С момента его введения ЕГЭ был существенно доработан и модифицирован, что отразилось в том числе на его качестве, – отмечает она. – На мой взгляд, единый государственный экзамен можно продолжать модифицировать и улучшать путем включения не только компетенций, прописанных в образовательной программе, но и метакомпетенций (метакомпетенции – надпрофессиональные навыки и качества, помогающие в решении новых уникальных задач, например, предпринимательское мышление, адаптивность и т.д.)».

Напомним, что ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в России не идет речи об отмене ЕГЭ в связи с отказом от Болонской системы образования, поскольку госэкзамен не является ее частью.

«Единый государственный экзамен впервые был апробирован в 2001 году, за два года до присоединения России к Болонскому процессу. Поэтому уход от данной системы никак не может быть связан с отменой ЕГЭ. В свое время вузы принимали абитуриентов как на основании собственных испытаний, так и на основании ЕГЭ, поэтому в привычную традиционную систему образования он вписывается достаточно хорошо», – подчеркнула Ольга Харина.

ЕГЭ не подходит для проверки знаний по гуманитарным дисциплинам, в этой части формат необходимо менять, сказал первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в эфире НСН.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы предложил «серьезно взвесить» все плюсы и минусы насчёт ЕГЭ. До этого с предложением к кабмину рассмотреть вопрос отмены ЕГЭ ранее выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Берулава заявил, что не одобряет ЕГЭ для гуманитарных дисциплин, но полностью отменять Единый государственный экзамен не советует.

«Я не очень одобряю ЕГЭ для гуманитарных дисциплин, а там, где математические формулы, конкретные цифры – пожалуйста. Я за такой подход, ЕГЭ отменять совсем нельзя, а доработать в этом направлении необходимо. Здесь должна быть дискуссия субъекта с субъектом, ответы на вопросы. ЕГЭ нужно для поступления в вуз, по гуманитарным циклам дисциплин надо, чтобы вузы сами оценивали, плюс ЕГЭ по математическим дисциплинам», - предложил он.

По его словам, формат ЕГЭ удалось за последние годы существенно доработать, но в Госдуме по-прежнему не могут прийти к единому мнению относительного такой формы проверки знаний.

«Мы хотим отойти от Болонской системы, мы говорили о том, что ЕГЭ в таком виде, в каком оно было два-три года назад, работает на развитие механической памяти. Школьники и родители озабочены этим вопросом, с начала учебного года начиналась подготовка с репетиторами - это и психическое расстройство, и материальное. Положительных моментов мы в этом не видели. Ребенок должен уметь выразить свою точку зрения, а не просто выучивать что-то механически. В Госдуме разные мнения на этот счет, как и у чиновников. Министерство просвещения работает в данном направлении, думаю, мы придем к общему знаменателю», - заключил депутат.

Родители, дети и учителя привыкли к ЕГЭ, резкая отмена такой формы проверки знаний обернется для всех огромными потерями, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.

Речи об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не идет, обсуждаются возможности его совершенствования, сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов в четверг.